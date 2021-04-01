Минстрой проверит ГИС ЖКХ ради упрощения выдачи субсидий на квартплату

Проверка информации, загруженной в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), будет проведена Минстроем. Об этом сообщил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.

Регионам совместно с Минстроем необходимо форсировать работу по внесению данных в систему, подчеркнул Хуснуллин.

Общероссийская внеплановая проверка полноты и достоверности размещённой в ГИС ЖКХ информации уже начата, сообщает пресс-служба Минстроя. Для корректной работы системы требуется, чтобы в отношении каждого дома была размещена информация о поставщиках жилищно-коммунальных услуг.

Проверка будет проводиться госжилинспекциями до 15 мая. Ее цель, как указано в приказе Минстроя, - обеспечить размещение в системе полной и достоверной информации о лицах, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, выполняющих работы по капремонту, управляющих многоквартирными домами. Должно быть проконтролировано, внесена ли в ГИС ЖКХ верная информация о жилищном фонде (например, это многоквартирные дома или просто жилые дома, жилые дома блокированной застройки или общежития), загружены ли в нее договоры, на основании которых организации начисляют плату за жилищно-коммунальные услуги.

Проверка связана, в первую очередь, с изменением порядка начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги с июля нынешнего года. Субсидии не будут предоставляться жителям, задолжавшим за ЖКУ, только если долг подтвержден вступившим в законную силу судебным актом. Сведения о такой задолженности органы власти должны будут получать из ГИС ЖКХ.