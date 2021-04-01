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01.04.2021 10:14
Рубрика: В мире

Мировые компании пострадали из-за отказа от хлопка из Синьцзяня

Производители хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (СУАР) оказались под прицелом политических нападок Запада: их обвиняют в использовании принудительного труда. В результате многие западные бренды отказались от закупок синьцзянского хлопка. В Китае на это ответили бойкотом таких брендов, как H&M, Nike и Adidas. Ситуация накалилась до предела в марте, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Все началось в марте 2019-го, когда издание The Wall Street Journal сообщило о нарушении прав человека в Синьцзяне, а организация "Инициатива за лучший хлопок" (BCI) иницировала расследование, целью которого является обнаружение "принудительного труда". Ровно год спустя - в марте 2020-го - BCI уведомила ряд производителей хлопка в Синьцзяне об отзыве лицензий.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Всего за два месяца до этого издание Ecotextile News сообщало: "За последние семь лет постоянного сотрудничества с синьцзянскими производителями хлопка BCI не было обнаружено никаких свидетельств принудительного труда". А отзыв лицензий BCI по времени совпал с докладом Австралийского института политических и стратегических исследований (ASPI) "Перевоспитание, принудительный труд и слежка: взгляд на Синьцзян извне". Хотя ASPI и утверждает, что является "независимым" и "беспристрастным" исследовательским институтом, источники его финансирования известны. Среди них - Минобороны Австралии и США, американский производитель вооружений Raytheon, британское министерство иностранных дел и международного развития (на составление "синьцзянского доклада" оно выделило 10 тысяч фунтов стерлингов), а также Госдеп США и Центр стратегических коммуникаций НАТО.

В сентябре 2020-го американский Конгресс принимает "Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров", в котором говорится, что чуть ли не вся продукция Синьцзяна, возможно, была произведена с использованием принудительного труда. Практически одновременно с этим BCI меняет формулировку об отзыве лицензий синьцзянским производителям хлопка на "бессрочный отзыв".

Очередной выпад BCI ожидали в марте нынешнего года при публикации результатов расследования, проведенного ее шанхайским представительством. Однако выводы оказались совершенно неожиданными: "На территории Китая нами не обнаружено ни одного случая, имеющего отношение к "принудительному труду".

Впрочем, к выводам расследования на местах в штаб-квартире BCI могут и не прислушаться - там действует своя рабочая группа по "принудительному труду", которой никакие выводы и отчеты с места событий не указ. На официальном сайте BCI можно найти список членов этой рабочей группы. Среди них - Хань Сюэли, председатель Совета директоров Американской ассоциации справедливого труда, которая в прошлом году на основе отчета австралийского аналитического центра выпустила "Заявление о рисках, связанных с закупками и принудительным трудом в Китае" для оказания давления на свои аффилированные компании, чтобы те отказались от закупок синьцзянского хлопка. Не стоит забывать и непосредственно о председателе всей BCI, которым с 2019 года является глава американской корпорации Supima. Она производит хлопок Pima, составляющий конкуренцию длинноволокнистому синьцзянскому хлопку. Чьи интересы представлены в высшем руководстве BCI - очевидно.

Вместе с тем, на поводу у "Инициативы за лучший хлопок" пошли многие зарубежные бренды. Первым откликнулся H&M, заявивший о прекращении "непрямых деловых отношений" с синьцзянскими компаниями и бойкоте синьцзянского хлопка. Заявление удивительное, учитывая, что несколько лет назад H&M специально направлял своих представителей в Синьцзян для проверки фабрик в Аксу. Было сделано следующее заключение: "Никаких доказательств принудительного труда не обнаружено". Однако антикитайские политики все-таки заставили H&M "встать в строй".

Научный сотрудник Института по изучению пограничных проблем Китая Академии общественных наук КНР Сюй Цзяньин считает, что H&M стала пешкой в чужой игре. Это уже наносит удар по компании, которой китайские потребители объявили полный бойкот. До сих пор Китай являлся четвертым по величине рынком H&M. В 2020 году продажи H&M в материковом Китае составили 7,4 миллиарда юаней.

Еще более высокую цену за "синьцзянский бойкот" придется заплатить Nike и Adidas: они в полном смысле слова "рубят сук, на котором сидят". В 2020 финансовом году Большой Китай стал единственным рынком, на котором Nike добилась положительного роста. Общая выручка Nike в третьем квартале 2020 финансового года составила 10,4 миллиарда долларов, что ниже ожиданий рынка. Однако выручка в Большом Китае составила 2,3 миллиарда долларов, показав рост на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Adidas - та же ситуация. Во время пандемии COVID-19 Китай стал для Adidas первым значимым рынком, который начал восстанавливаться.

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