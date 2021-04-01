Москалькова рассказала о работе омбудсмена в период пандемии

Татьяне Москальковой удалось добиться восстановления прав свыше 5 тысяч человек, обратившихся на "горячую линию" аппарата омбудсмена, открытую в связи с начавшейся пандемией.

- С первых дней пандемии востребованность правозащиты не просто увеличилась, а увеличилась резко, - сказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью "РГ".

Понимая, что именно так все и будет, омбудсмен со своей командой организовала специальную "горячую линию" и расширили каналы поступления обращений.

- Их пришло около трех тысяч - крайне эмоциональных, наполненных тревогой, а порой и отчаянием, - рассказывает Татьяна Москалькова. - Особенно если дело касалось потери работы, невозможности вернуться на Родину из других стран из-за закрытых границ или, напротив, выехать из России к месту своего постоянного проживания.

По ее словам, были немалые сложности с обеспечением права детей-школьников на дистанционное образование, ведь у многих дома просто не было компьютеров для каждого ребенка. Требовалась срочная медицинская помощь.

Горячие проблемы приходилось решать, ни на день не останавливая работу и вырабатывая новые механизмы и инструменты защиты прав человека.

- Деятельность института Уполномоченного по правам человека пришлось в буквальном смысле перезагружать. Личный прием вели по видео-конференц-связи, переписка шла в основном по электронной почте.

В результате удалось добиться восстановления прав свыше 5 тысяч человек - только по обращениям, поступившим на "горячую линию".

Полностью интервью Татьяны Москальковой читайте в ближайшем выпуске "РГ"