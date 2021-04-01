Москалькова рассказала об изменениях законодательства во время пандемии

Чтобы защитить права человека в ковидные времена, омбудсмен Татьяна Москалькова подготовила 50 предложений, которые были учтены в 13 федеральных законах и 4 подзаконных актах. Об этом она рассказала в интервью "РГ".

Это связано с тем, что "многие законодательные акты в новых условиях ковидного года просто морально устарели и перестали отвечать современным требованиям", рассказала омбудсмен.

Поскольку законных норм, регулирующих правоотношения в условиях ограничительных мер, пришлось разрабатывать предложения и рекомендации госорганам, исходя из того, что диктовали конкретные жизненные ситуации, в которых нам приходилось принимать решения.

Полную версию интервью с омбудсменом Татьяной Москальковой читайте в завтрашнем номере "РГ".