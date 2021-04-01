Москалькова: Россия справилась с главным вызовом года пандемии

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что Россия справилась с главным вызовом пандемического года. Потому что "сразу же сделала главный, принципиальный выбор: жизнь и здоровье людей - на первом месте", рассказала Уполномоченный по права человека Татьяна Москалькова в интервью "РГ".

Поддержка экономики, бизнеса осуществлялась, по ее словам, с единственным условием - сохранения занятости, то есть соблюдения трудовых прав граждан.

Была также создана принципиально новая система прав для социально-экономической поддержки самых широких слоев населения.

- Это и отсрочки по налогам, кредитам и страховым взносам, и льготные кредиты, и арендные каникулы, и мораторий на банкротство, и социальная поддержка семей с детьми, и тех, кто потерял работу, помощь представителям малого и среднего бизнеса, застройщикам и туроператорам, смягчение требований в лицензировании и другие льготы, - рассказала Москалькова. - Люди освобождались от штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, медицинские работники и граждане, патронирующие инвалидов и престарелых людей, получали страховые и стимулирующие выплаты, разрешалось временное проживание (с легализацией) иностранных граждан на территории России.

Полную версию интервью с омбудсменом Татьяной Москальковой читайте в завтрашнем номере "РГ".