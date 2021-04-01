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01.04.2021 23:40
Рубрика: Спорт

Незолотая молодежь

Молодые российские потерпели поражение от Дании и вылетели с чемпионата Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Молодежная сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате Европы. В решающем матче группового этапа команда Михаила Галактионова крупно проиграла Дании (0:3) и финишировала третьей в квартете "С".
В матче с Данией россияне пропустили два мяча за полторы минуты. Эти голы решили судьбу встречи. Фото: РИА Новости В матче с Данией россияне пропустили два мяча за полторы минуты. Эти голы решили судьбу встречи. Фото: РИА Новости
В матче с Данией россияне пропустили два мяча за полторы минуты. Эти голы решили судьбу встречи. Фото: РИА Новости

А ведь как все хорошо начиналось: в первом туре россияне разгромили Исландию со счетом 4:1. Забитых мячей могло быть и больше, но хватило и четырех. Впрочем, впереди нас ожидали встречи с соперниками, которые изначально считались главными конкурентами за выход в плей-офф - Франция с Данией. И вот здесь возникли проблемы.

Если откровенно, надо просто признать, что пока наша молодежь недотягивает до уровня своих сверстников из Франции, Испании или Италии. Как оказалось, сильнее нас и датчане. Что любопытно - первые два мяча скандинавы забили в первом тайме в течение полутора минут. По сути, эти два гола и решили судьбу встречи.

Разочаровывает результат молодежки еще и тем, что ее нынешний созыв - чуть ли не сильнейший за последние годы. Александр Максименко уже несколько лет как основной вратарь "Спартака", форвард ЦСКА Федор Чалов становился лучшим бомбардиром чемпионата страны и едва не уехал в Англию, Игорь Дивеев и Иван Обляков являются игроками стартового состава армейцев. Но даже с таким составом сборная провалилась. К слову, россияне не могут выйти в плей-офф молодежного Евро вот уже 23 года.

Своими мыслями о молодежке и ее футболистах с "РГ" поделился бывший полузащитник сборной России, "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой.

Прежде всего - это провал?

Александр Мостовой: Безусловно, провал. Никак иначе такой результат назвать нельзя.

На таком уровне в решающем матче два гола за полторы минуты - как это объяснить?

Александр Мостовой: Со стороны трудно сказать, почему так произошло. Я с этими игроками не тренировался, не работал с ними. Этот вопрос нужно адресовать главному тренеру. Если бы мы пропустили за полторы минуты от Испании, Италии или Португалии - это одно. Хотя я еще до матча говорил, что датчане в порядке. Знаете, в чем наша ошибка? Нельзя заранее петь дифирамбы. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А у нас чем занимаются? Перехваливают. Вот потому и получаем 0:3 от Дании. И это во встрече, в которой мы сами должны были победить с таким счетом. Я сразу после Исландии сказал: успокойтесь, мы еще ничего не выиграли, впереди две сборные, которые явно выше классом.

Неужели наша молодежь настолько слабее датской? С французами-то еще более-менее понятно.</s

Фото: Михаил Шапаев / РФС / РИА Новости
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Александр Мостовой: Нет конечно. Думаю, если мы проведем с датчанами три матча за неделю, в одном победим, во втором уступим, в третьем сыграем вничью. Опять же: за поражение нужно спрашивать с главного тренера. Как так выходит, что в решающий момент получаем 0:3? Он еще заявил тут как-то, дескать, мы вышли на чемпионат Европы, и это уже успех. В стране, в которой 150 миллионов населения, мы должны считать это большим достижением. Смешно же. Страны с населением 4-5 миллионов доходят до финала, а мы радуемся самому факту участия. Плакать надо, что мы впервые за восемь лет вышли на Евро, а не кричать повсюду, какой у нас классный футбол.

Может, мы слишком многого требуем от наших игроков?

Александр Мостовой: Есть такое. После домашнего чемпионата мира все подумали, что мы что-то выиграли, что мы уже в одном ряду с сильнейшими сборными. Нельзя так.

Кто из этих игроков может усилить первую сборную?

Александр Мостовой: Могут конечно. Многие из них уже не первый год выступают в Премьер-лиге. Просто к ним спокойно надо относиться - они обычные ребята. Вот пример: я когда во Франции играл, там пару футболистов молодых было очень сильных. И им было по 18 лет. А там, оказывается, был такой закон, что до 21-22 лет он не имеет права получать контракт больше некой суммы. И они ничего, нормально реагировали, пахали, чтобы больше зарабатывать. А у нас возьмите этот состав молодежки - там наверняка зарплаты такие нехилые. Вот проблема еще и в этом.

Где будем смотреть

3 апреля, суббота, "Матч ТВ"

16.25. "Рубин" - "Сочи". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55. "Ротор" - "Локомотив". Прямая трансляция.

16.25. "Краснодар" - "Ахмат". Прямая трансляция.

18.55. "Динамо" - "Уфа". Прямая трансляция.

4 апреля, воскресенье, "Матч ТВ"

13.55. "Урал" - "Арсенал". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

16.25. "Тамбов" - ЦСКА. Прямая трансляция.

18.30. "Ростов" - "Спартак". Прямая трансляция.

5 апреля, понедельник, "Матч Премьер"

18.55. "Зенит" - "Химки". Прямая трансляция.

Тем временем

На выходных состоятся первые матчи российской Премьер-лиги (РПЛ) после паузы из-за игр сборных. Главным событием 24-го тура станет противостояние "Ростова" и "Спартака". Напомним, что ростовчан тренирует экс-наставник "красно-белых" Валерий Карпин, для которого каждый поединок с бывшей командой является принципиальным. Также интересно будет понаблюдать за тем, сумеет ли лидер турнира "Зенит" обыграть на своем поле набравший приличную форму "Химки".

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