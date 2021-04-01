Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19

Эпидемическая ситуация в стране улучшается, количество вновь заболевших коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью "России-24". Глава Минздрава считает, что третьей волны можно избежать, если продолжать соблюдать противоэпидемические меры и увеличить темпы вакцинации.

"На стационарном лечении сейчас остается около 100 тысяч больных COVID-19 и 250 тысяч лечатся амбулаторно", - отметил Михаил Мурашко.

По его словам, главные меры профилактики третьей волны инфекции - соблюдение противоэпидемических мер и вакцинация. "Эти два ключевых момента позволят нам избежать нового роста заболеваемости. Поэтому надо идти на вакцинальные пункты и делать прививку", - призвал глава Минздрава.