На ТВ появилась цифровая ведущая, 22-летняя Аня

Согласно концепции канала, Аня - первый в России виртуальный инфлюенсер. Она станет лайфстайл-блогером, который будет поддерживать интересующие её социальные темы, обсуждать спорт, кино и музыку. У неё запоминающийся стиль: одежда ярких цветов, розовые волосы и броские аксессуары. Она - зумер, которая болеет за ЦСКА, хочет замуж за Смолова, смотрит фильмы Кристофера Нолана, слушает русскую попсу и не пропускает русские сериалы. Аня любит всё стильное и следит за трендами, экспериментирует с причёской и макияжем, любит красивую одежду и шоппинг.

В своём первом посте Аня представилась аудитории и попросила своих подписчиков стать её проводником в мир людей. Она попросила рассказать ей о том, что ей следует знать о происходящем вокруг, и общалась с пользователями в комментариях. Как только Аня освоится в Instagram, она начнёт пробовать себя в TikTok, других площадках телеканала и в эфире.

В планах телеканала доверить Ане один из выпусков прогноза погоды и пригласить её в свои регулярные юмористические шоу - например, проверить, как виртуальный аватар будет чувствовать себя в гостях у Азамата Мусагалиева в шоу "Где логика?" или на сцене "Stand Up на ТНТ".

На сегодня Аня уже познакомилась с другими звёздами телеканала. Фото с виртуальным аватаром разместили Дмитрий Шепелев, Денис Дорохов, Юлия Ахмедова и Иван Половинкин.

В будущем девушка рассчитывает пообщаться с журналистами, YouTube-блогерами и другими лидерами мнений.