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01.04.2021 18:05
Рубрика: Культура

На ТВ появилась цифровая ведущая, 22-летняя Аня

Текст: Сусанна Альперина
Телеканал ТНТ представил свою новую звезду. 22-летняя виртуальная девушка - Аня. И даже завел ей страничку в соцсетях, а также придумал биографию и черты характера. Аня сангвиник, немного дерзкая, "поддерживает здоровый бодипозитив" и делает то, что считает нужным. Аня родилась 1 апреля 2021 года, и 22 года ей будет всегда.
Фото: предоставлено ТНТ Фото: предоставлено ТНТ
Фото: предоставлено ТНТ
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Телеканал "Россия-Культура" объявил о создании нового шоу "Мюзикл"

Согласно концепции канала, Аня - первый в России виртуальный инфлюенсер. Она станет лайфстайл-блогером, который будет поддерживать интересующие её социальные темы, обсуждать спорт, кино и музыку. У неё запоминающийся стиль: одежда ярких цветов, розовые волосы и броские аксессуары. Она - зумер, которая болеет за ЦСКА, хочет замуж за Смолова, смотрит фильмы Кристофера Нолана, слушает русскую попсу и не пропускает русские сериалы. Аня любит всё стильное и следит за трендами, экспериментирует с причёской и макияжем, любит красивую одежду и шоппинг.

В своём первом посте Аня представилась аудитории и попросила своих подписчиков стать её проводником в мир людей. Она попросила рассказать ей о том, что ей следует знать о происходящем вокруг, и общалась с пользователями в комментариях. Как только Аня освоится в Instagram, она начнёт пробовать себя в TikTok, других площадках телеканала и в эфире.

В планах телеканала доверить Ане один из выпусков прогноза погоды и пригласить её в свои регулярные юмористические шоу - например, проверить, как виртуальный аватар будет чувствовать себя в гостях у Азамата Мусагалиева в шоу "Где логика?" или на сцене "Stand Up на ТНТ".

На сегодня Аня уже познакомилась с другими звёздами телеканала. Фото с виртуальным аватаром разместили Дмитрий Шепелев, Денис Дорохов, Юлия Ахмедова и Иван Половинкин.

В будущем девушка рассчитывает пообщаться с журналистами, YouTube-блогерами и другими лидерами мнений.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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