За счет работы можно пройти лечение

С 1 апреля запускается пилотный проект по профилактике профессиональных заболеваний, он продлится до конца года. Первыми участниками станут работники железнодорожного и авиационного транспорта. Если у них есть предпосылки к возникновению профзаболевания (хотя диагноза еще нет), они будут направлены на 18 дней на профилактическое лечение в центры реабилитации Фонда социального страхования. Работодатель им оформит на этот период дополнительный отпуск, оплатит проезд туда и обратно, а эти расходы он возместит за счет уменьшения взносов на социальное страхование. После лечения за работниками будут наблюдать врачи, результаты мониторинга их здоровья покажут целесообразность распространения проекта на других работодателей, сообщили в минтруде.

Субсидии на оплату жилья пересчитают

Введенный в начале пандемии упрощенный ("автоматический") порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг с апреля прекращает действовать, продлевать его на этот раз не планируется. Получателям субсидий нужно будет вновь предоставлять все положенные документы каждые шесть месяцев. Тем, кому субсидии были продлены в пандемию, сделают перерасчет. Если расчеты по документам о доходах семьи покажут, что субсидия должна была быть больше выплаченных средств, начислят недостающую сумму. Если же окажется, что субсидия должна была быть меньше, то в случае ее продления в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года переплату придется вернуть. По субсидии, продленной раньше, возвращать ничего не нужно. В январе был упрощен порядок оформления субсидий: теперь не нужно предоставлять документы о наличии или отсутствии задолженности за ЖКУ. С июля отказать в предоставлении субсидий из-за долгов госорганы смогут только в том случае, если есть судебный акт о задолженности за период не более трех лет. Напомним, право на субсидии имеют те, кто тратит на оплату жилья больше 22% своего дохода, во многих регионах "порог" этих трат значительно ниже. Подать заявление на оформление субсидии можно в МФЦ, сообщает пресс-служба минтруда.

Отменяется особый режим работы для пожилых

С началом апреля отменяется обязательный перевод на дистанционную работу людей старше 65 лет. При этом работодатели должны следить за ситуацией с COVID-19 и вводить удаленку в случае вспышек заболеваемости. Одновременно упраздняются временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты больничных пособий лицам старше 65 лет, утвержденные правительством 1 апреля 2020 года. Этот документ устанавливал для пожилых людей оплачиваемый период нахождения на карантине. Электронные больничные листы оформлялись дистанционно на основе данных работодателей.

Начинается эксперимент по маркировке пива

Эксперимент по маркировке пива, напитков на его основе и других слабоалкогольных напитков начинается 1 апреля и продлится по 31 августа 2022 года. Маркировка позволит избавиться от нелегального, некачественного пива. По оценке минпромторга, его доля составляет от 5 до 12%, бюджет теряет на этом до 22 млрд рублей в год. В отличие от другого алкоголя ЕГАИС в рознице не распространяется на пиво, спецмарками пиво не маркируется. То есть фактически контроль за продажей потребителю пива отсутствует. Одна марка на бутылку обойдется пивоварам в 50 копеек, в цене самой бутылки (от 35 рублей за пол-литра) покупатель это вряд ли заметит. К тому же цены на пиво снижаются благодаря конкуренции с импортом, который хлынул в Россию после закрытия баров и ресторанов в Европе.

Часть ломбардов потеряет право выдавать займы

С 10 апреля клиентам ломбардов нужно обязательно проверить их статус в реестре Банка России. В файле с реестром будут выделены ломбарды, прошедшие процедуру допуска на рынок, сообщили "РГ" в Банке России. Остальные переходят в ограниченный режим работы: они потеряют право заключать и продлевать договоры займов, а если так и не подадут документы по новым правилам, то через 90 дней (то есть после 9 июля) утратят статус ломбарда. На 31 марта в реестре числилось 3075 ломбардов, на включение в него по новым правилам подали документы 2019 ломбардов, 816 из них уже получили одобрение регулятора. Документы принимаются с 11 января, реформа призвана сделать рынок ломбардов более прозрачным и безопасным.

Изменились требования к медосмотру

С 1 апреля вступает в силу новый перечень вредных и опасных производственных факторов, и в связи с этим сокращается список работников, обязанных проходить медосмотр. Например, на него теперь не будут направлять бухгалтеров, IT-специалистов, инженерно-технических работников. Он останется обязательным только для тех, кто прямо сталкивается с чем-то опасным на работе, например, трудится на подземных работах, транспорте, водопроводных сооружениях, выполняет работы на высоте, под водой, на скоростных лифтах, а также если на рабочем месте присутствуют вещества-аллергены, опасные для репродуктивного здоровья вещества и так далее. Периодические медосмотры теперь могут проводиться мобильными медицинскими бригадами.