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Назван самый популярный в России смартфон. И это не Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
01.04.2021,  
11:57
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Самым продаваемым в России смартфоном за первый квартал 2021 года стал iPhone 11 - м учетом моделей со всеми объемами памяти.

Об этом говорится в отчете компании "М. Видео-Эльдорадо". Согласно данным продаж, второе место занял бюджетный смартфон Samsung Galaxy A12, а на третьем оказался тоже бюджетник - Xiaomi Redmi 9A.

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В то же время самым популярным производителем смартфоном в России стал Samsung, второе место досталось Xiaomi, а третье, четвертое и пятое места заняли Apple, Honor и Huawei. По итогам первого квартала этого года вырос спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона - доля девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличилась в штуках на 15 процентов от общего объема. В целом же продажи дорогих моделей выросли на 70 процентов в штуках.

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