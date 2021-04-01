Назван самый популярный в России смартфон. И это не Samsung

Самым продаваемым в России смартфоном за первый квартал 2021 года стал iPhone 11 - м учетом моделей со всеми объемами памяти.

Об этом говорится в отчете компании "М. Видео-Эльдорадо". Согласно данным продаж, второе место занял бюджетный смартфон Samsung Galaxy A12, а на третьем оказался тоже бюджетник - Xiaomi Redmi 9A.

В то же время самым популярным производителем смартфоном в России стал Samsung, второе место досталось Xiaomi, а третье, четвертое и пятое места заняли Apple, Honor и Huawei. По итогам первого квартала этого года вырос спрос на смартфоны верхнего ценового диапазона - доля девайсов дороже 50 тысяч рублей увеличилась в штуках на 15 процентов от общего объема. В целом же продажи дорогих моделей выросли на 70 процентов в штуках.