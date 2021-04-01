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01.04.2021 23:30
Рубрика: Спорт

Стоп, немецкая машина

Уступив македонцам, сборная Германии проиграла в отборочном матче чемпионата мира впервые с 2001 года
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
На исходе третьего тура европейской квалификации чемпионата мира-2022 громыхнула пока главная сенсация отборочного турнира: сборная Германии на своем поле умудрилась проиграть Северной Македонии - 1:2.
Голкипер немцев Марк-Андре Тер Штеген в матче с Македонией не ожидал увидеть мяч в своих воротах дважды. Фото: AP Голкипер немцев Марк-Андре Тер Штеген в матче с Македонией не ожидал увидеть мяч в своих воротах дважды. Фото: AP
Голкипер немцев Марк-Андре Тер Штеген в матче с Македонией не ожидал увидеть мяч в своих воротах дважды. Фото: AP

В последнее время немецкая сборная приучила нас к тому, что она совсем не безгрешна. Но одно дело - товарищеские матчи и Лига наций, которая пока не обросла статусом, и совсем другое - отборы на чемпионат мира. В рамках квалификаций ЧМ "бундестим" не проигрывала с 2001 года, когда уступила англичанам (1:5). Великолепная серия побед немецкой машины достигла 18 матчей, и вот теперь она оборвалась.

Фото: Михаил Шапаев / РФС / РИА Новости
Сборная России по футболу уступила команде Словакии в квалификации ЧМ-2022

И кем? Сборной, которая занимает лишь 76-е место в мировом рейтинге ФИФА и звезд с футбольного небосклона особо не хватает. Главной звезде македонского футбола, Горану Пандеву, уже 37 лет, а новых пока не народилось. К слову, Пандев все еще в строю: именно он открыл счет в матче, проходившем в Дуйсбурге, и активно поучаствовал в атаке, которая привела ко второму голу гостей на 85-й минуте.

Немцы ответили лишь точным ударом Илкая Гюндогана с пенальти, назначенного, к слову, российским рефери Сергеем Карасевым, работавшим на матче. Вернейшую возможность развернуть игру в пользу Германии упустил ее форвард Тимо Вернер, не сумевший попасть по пустым воротам на 79-й минуте.

- Огромное разочарование, - сказал главный тренер хозяев Йоахим Лев после игры. - Сегодня мы просто были уставшими. Нам не хватало свежести, допустили слишком много ошибок. Чтобы создавать моменты, нужно играть быстро. Соперник глубоко защищался, но мы не смогли подобрать ключи к обороне.

Леву, конечно, должно быть особенно досадно. Ведь это был его последний отборочный матч чемпионата мира у руля сборной Германии. Следующая игра у немцев только в сентябре, но возглавлять "бундестим" будет совсем уже другой человек. Что касается Йогги, как его фамильярно называют на родине, Лев точно покинет свой пост по окончании Евро-2020, который пройдет этим летом.

Таким образом, Лев сдаст команду, занимающую третье место в отборочной группе "J". Впереди, помимо Македонии, сборная Армении под руководством испанца Хоакина Капарроса, один из главных сюрпризов на старте квалификации. 99-я команда рейтинга ФИФА накануне в драматичном матче одолела Румынию, одержав, таким образом, три победы в трех матчах. Феноменальный результат для армян, которые еще в квалификации к Евро-2020 могли проиграть Италии со счетом 1:9.
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А вообще, наверное, нужно привыкнуть, что неожиданные результаты в этом отборе будут случаться едва ли не каждый игровой день. Кроме немцев неприятно удивила своих болельщиков сборная Украины. После достойной ничьей с Францией команда Андрея Шевченко на своем поле сыграла вничью сначала с менее статусной сборной Финляндии, а теперь и с Казахстаном, и все с одинаковым счетом - 1:1.

Что касается остальных топовых команд, то в отличие от Германии они в своих матчах не испытали проблем. Франция экономно обыграла в гостях Боснию и Герцеговину - 1:0, Италия справилась с Литвой, доведя свою беспроигрышную серию до 25 матчей, Испания легко разобралась с Косово - 3:1, а Англия в концовке вырвала победу у поляков - 2:1. Результаты остальных матчей последнего игрового дня отбора ЧМ-2022 до сентября: Греция - Грузия - 1:1, Северная Ирландия - Болгария - 0:0, Молдавия - Израиль - 1:4, Шотландия - Фареры - 4:0, Австрия - Дания - 0:4, Сан-Марино - Албания - 0:2, Андорра - Венгрия - 1:4, Лихтенштейн - Исландия - 1:4.

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