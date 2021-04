В пустыне Атакама найдены необычные 1000-летние мумии

Фото: Calogero Santoro, Universidad de Tarapaca and Jose Capriles, Penn State

Исследователи из Университета штата Пенсильвания (США), работающие на севере Чили, обнаружили в пустыне Атакама захоронения, в которых находились мумифицированные в древности попугаи.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает EurekAlert.

Как известно, древние египтяне мумифицировали кошек, собак, ибисов и других животных. Делалось это в ритуальных целях. Те же ибисы и крокодилы считались священными.

И вот теперь похожие мумии обнаружены в южноамериканской пустыне Атакама. Однако эта находка указывает на то, что значение таких мумий было несколько иным, нежели в Древнем Египте. Прежде всего, по мнению ученых, открытие указывает на то, что в древности в данном регионе была налажена оживленная и обширная торговля.

"Перья до сих пор ценятся по всей Америке, мы часто встречаем их в захоронениях людей с высоким социальным статусом, - говорит Хосе М. Каприлес, доцент антропологии Пенсильванского университета. - Но мы, порой, не знаем, как перья попали в эти захоронения, по каким маршрутам".

Дело в том, что в ряде захоронений антропологи и археологи обнаружили мумии попугаев, которые в пустыне Атакама не обитают. Это вообще самая засушливая пустыня в мире. Их ареал обитания находится далеко от этих мест.

Это говорит о том, что птиц принесли сюда издалека, а сами попугаи могли исполнять роль товара или даже валюты для обмена на другие товары. Ведь перья были очень ценными, народы доколумбового периода использовали их для обозначения статуса.

Найденные мумии попугаев датируются периодом от 1100 до 1450 года нашей эры. Они находились в погребениях, причем были помещены в специальные защитные кожаные "чехлы".

"Поразителен тот факт, что живых птиц переносили через очень высокие Анды, - говорит Каприлес. - Ведь их нужно было транспортировать через огромные степи, в холодную погоду и по труднопроходимой местности и доставить в Атакаму живыми".

К слову, мумифицированных попугаев нередко находили и ранее, в том числе на территории Боливии и Перу. Большинство останков этих птиц хранятся в музеях. В течение почти трех лет команда Каприлеса изучала эти коллекции.

В результате исследователи пришли к выводу, что пик торговли пришелся на период между 1000 и 1460 годами нашей эры. Торговля получила активное развитие в поздний период империи Тиуанако и пошла на убыль незадолго до того, как данный регион завоевали инки. По словам Каприлеса, это было время войн, но это также было и прекрасное время для торговли.

В рамках нового исследования ученые изучили 27 полных и частичных останков попугаев, найденных в пяти оазисах Атакамы. Они использовали зооархеологический анализ, реконструкцию рациона птиц методом изучения изотопов, радиоуглеродное датирование и тестирование древней ДНК.

Это помогло каталогизировать находки: оказалось, что по меньшей мере шесть видов попугаев были доставлены в пустыню из бассейна Амозонки, преодолев путь примерно в 400 километров.

Команда нанесла на карту отдельные естественные ареалы обитания алых, синих и желтых ара и других попугаев, чтобы попытаться определить, как именно они попали в Атакаму. Исследование также доказало, что люди в пути кормили попугаев той же пищей, которую принимали сами.

"Жизнь некоторых из этих птиц явно не была счастливой, - считает Каприлес. - Их содержали исключительно для "производства" перьев, которые выщипывали, как только они вырастали".

Интересно, что многие попугаи были обнаружены мумифицированными с широко открытыми клювами и высунутыми языками, а у других были широко раскинуты крылья, словно они находились в постоянном полете.

"Мы абсолютно не знаем, почему их мумифицировали именно так, - заключает Каприлес. - Возможно, перед мумификацией каждую из этих птиц выпотрошили, что помогло их сохранить. Многие из этих птиц были завернуты в ткани или кожаные мешки".