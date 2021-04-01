Указ губернатора Нижегородской области от 1 апреля 2021 года № 43 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г. № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" и с учетом постановления Правительства Нижегородской области от 24 марта 2021 г. № 215 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 29 октября 2020 г. № 887":

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

"4.2. Лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания). Рекомендовать работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

1.2. В пункте 4.6 слово "четвертым" заменить словом "пятым".

1.3. Подпункт "к" пункта 5.9 исключить.

1.4. Пункт 8 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2021 г., за исключением подпункта 1.4 пункта 1, который вступает в силу с 10 апреля 2021 г., и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







