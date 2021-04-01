Nord Stream 2 AG: Осталось проложить 121 км "Северного потока-2"

До конца строительства осталось проложить 121 км труб 2 ниток газопровода, сообщил оператор проекта "Северный поток - 2" компания Nord Stream 2 AG.

"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода", - сказали в компании.

Ранее 31 марта к достройке присоединилось судно-трубоукладчик "Академик Черский", который приступит к прокладке трубопровода в исключительной экономической зоне Дании после некоторого подготовительного периода. Здесь же работает российская баржа "Фортуна", которая проложила уже более половины одной нитки газопровода в датских водах. Заявленная скорость укладки труб баржой "Фортуна" до 1 км в день, "Академика Черского" - до 5 км в сутки.

Строительство газопровода было прервано в конце 2019 года из-за санкций США. В декабре 2020 года "Фортуна" возобновила работы в исключительной экономической зоне Германии. Это же судно в январе приступило к работам на датском участке.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" реализует проект совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год.