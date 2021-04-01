В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей

Nord Stream 2, оператор строительства газопровода "Северный поток-2", заявила о повышенной активности иностранных военных самолетов и кораблей в зоне проведения работ по укладке трубопровода. В компании отметили, что подобные действия носят провокационный характер и чреваты аварийным повреждением газопровода.

"В районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", - заявил директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин, которого цитирует ТАСС.

При строительстве газопровода устанавливается так называемая 1,5-мильная зона безопасности - в эту зону не должны заходить корабли и суда, которые не принимают участия в реализации проекта. Тем не менее, по словам Минина, рядом с судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируются и иностранные военные корабли. Кроме того, регулярно совершает облеты зоны прокладки трубопровода (на близком расстоянии и на небольшой высоте) и польский противолодочные самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

В компании подчеркнули, что подобная активность не только нарушает охранную зону, но и могут привести к аварийному повреждению трубопровода.

"Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях, - подчеркнули в Nord Stream 2 AG. - Это, пожалуй, первый в истории беспрецедентный случай подобного рода".