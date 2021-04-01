Новак: Страны ОПЕК+ договорились, как будут увеличивать добычу нефти

По его словам, ситуация на рынке нефти нормализуется и настроения участников сделки более оптимистичные, чем ранее. В феврале уровень выполнения сделки составил 113%.

Россия, получившая исключительное право нарастить добычу суммарно на 260 тыс. баррелей в сутки в феврале-апреле, в мае-июле будет увеличивать ее с учетом уже произошедшего прироста производства - на 39 тыс. баррелей в сутки каждый месяц.

Саудовская Аравия постепенно снизит объемы добровольно взятых на себя обязательств по сокращению добычи в 1 млн баррелей - 250 тыс. баррелей в сутки в мае, 350 тыс. баррелей в июне и 400 тыс. баррелей в июле. Об этом сообщил глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман.

Кроме этого, в итоговом коммюнике встречи сказано, что до конца сентября этого года продлено действие механизма компенсации для стран, ранее не выполнивших свои обязательства по сделке. Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 28 апреля.