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01.04.2021 09:41
Рубрика: Общество

О чем шутят россияне в 2021 году

Текст: Елена Яковлева
Пальму первенства среди первоапрельских шуток по-прежнему держат замечания про белую спину и спущенное колесо, они не теряют своей популярности во времени. Но, как показало исследование HeadHunter, в целом разыгрывать друг друга в этот день в российских компаниях не принято.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Опрос показал, что самыми распространенными розыгрышами являются шутки про белую спину, меняют сахар на соль, разыгрывают про спущенное колесо, - цитирует исследование РИА Новости. - Офисные сотрудники заклеивают сенсор мышки скотчем, шутят про вызов к начальству, про ошибки в отчетах, еще одну зарплату или премию, меняют рабочий стол (компьютера) на картинку.

Фото: iStock
Большинство россиян не смеются над неудачными шутками начальства

Но при этом 86 процентов работников отметили, что 1 апреля в их компаниях, как правило, обходится без шуток.

Если говорить об отраслевом распределении юмора, то чаще всего день смеха отмечает рабочий персонал в предприятиях из сфер туризма, гостиниц, ресторанов, безопасности, транспорта и логистики, а также в автомобильном бизнесе.

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