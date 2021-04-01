О чем шутят россияне в 2021 году

Пальму первенства среди первоапрельских шуток по-прежнему держат замечания про белую спину и спущенное колесо, они не теряют своей популярности во времени. Но, как показало исследование HeadHunter, в целом разыгрывать друг друга в этот день в российских компаниях не принято.

"Опрос показал, что самыми распространенными розыгрышами являются шутки про белую спину, меняют сахар на соль, разыгрывают про спущенное колесо, - цитирует исследование РИА Новости. - Офисные сотрудники заклеивают сенсор мышки скотчем, шутят про вызов к начальству, про ошибки в отчетах, еще одну зарплату или премию, меняют рабочий стол (компьютера) на картинку.

Но при этом 86 процентов работников отметили, что 1 апреля в их компаниях, как правило, обходится без шуток.

Если говорить об отраслевом распределении юмора, то чаще всего день смеха отмечает рабочий персонал в предприятиях из сфер туризма, гостиниц, ресторанов, безопасности, транспорта и логистики, а также в автомобильном бизнесе.