ОДКБ планирует расширить круг своих партнеров и наблюдателей

Широкий круг вопросов о роли и месте Организации Договора о коллективной безопасности в современной международной архитектуре, повышении ее авторитета стали предметом заинтересованного обсуждения в ходе консультаций, которые накануне провели заместители глав внешнеполитических ведомств стран - членов ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он пояснил, что "с учетом вступления в силу с 19 января 2021 года документов, учреждающих статусы партнера и наблюдателя при ОДКБ, особое внимание было уделено вопросу о налаживании сотрудничества с заинтересованными странами и международными организациями".

Кстати, в своем выступлении генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что принятые документы открывают новые возможности привлечения заинтересованных третьих стран и международных организаций к взаимодействию по линии ОДКБ. "Теперь нам предстоит определить круг государств и международных организаций, которые могли бы претендовать на получение статусов наблюдателя при ОДКБ или партнера ОДКБ, а также выработать алгоритм работы с потенциальными кандидатами", - сказал Зась

Касаясь сферы публичной дипломатии ОДКБ, он уточнил, что она является составной частью официальной дипломатии и представляет собой комплекс мер, которые проводятся для систематического информирования общественности и политических кругов государств - членов ОДКБ и третьих стран об основных направлениях деятельности ОДКБ.

Ее практическая цель, уточнил генеральный секретарь, состоит в доведении до мировой общественности объективной информации об ОДКБ, позиционировании по основным международным проблемам, формировании позитивного имиджа организации как эффективной многофункциональной международной структуры безопасности на евразийском пространстве. "В конечном итоге - в содействии многоплановому процессу формирования благоприятных внешних условий для безопасного и стабильного развития государств - членов ОДКБ", - констатировал Станислав Зась.

Кроме того, во время консультаций в российской столице обсуждались также вопросы развития отношений с СНГ и ШОС.