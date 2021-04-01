ОНФ назвал пять главных мер по борьбе со школьными отравлениями

Эксперты ОНФ выделили пять первоочередных мер по борьбе с отравлениями и некачественным питанием в школьных столовых. Поводом к этому послужил ряд отравлений школьников в регионах в начале 2021 года.

1. Обеспечить доступ директоров школ к оперативной проверке качества продукции в лаборатории.

"Мы еженедельно отрабатываем все сообщения, поступившие на горячую линию, в штабе совместно с Минпросвещения, Роспотребнадзором и прокуратурой. Но зачастую подтвердить отравления очень сложно. У школ, как правило, нет денег на то, чтобы оперативно отправить продукты в лабораторию, а родители часто не доходят до врача и не фиксируют отравления, - говорит руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев. - Необходимо выделять финансирование на проверку качества продукции".

К примеру, в 2018 году на независимый лабораторный контроль за продуктами питания, поставляемыми в учебные заведения, из бюджета Новосибирска было выделено 2,5 млн руб.

2. Определить порядок реагирования: мгновенный обмен информацией между Минпросвещения, Минздравом, руководством школы, муниципалитетом и Роспотребнадзором.

"Минпросвещения России делает все, чтобы школьное питание было не только полезным, горячим и вкусным, но и безопасным, - заверил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. - Это очень сложная задача в огромной стране, но мы стараемся свести риски на нет. Во-первых, разрабатываем рекомендации по правильной организации процесса и продвигаем лучший опыт. Следим, чтобы все правила выполнялись, и жестко наказываем за любые нарушения. Во-вторых, если какие-то отравления произошли, то оперативно подключаемся, чтобы снизить ущерб для здоровья школьников и не допустить впредь таких инцидентов. Минпросвещения внимательно анализирует каждый случай. Причины самые разные: и недобросовестность поставщиков продукции, нарушения при транспортировке и хранении пищи, ее приготовлении, заболевания сотрудников столовых. Есть случаи, когда виновником происшествия стали предприятия, загрязняющие водоемы, откуда берется вода для приготовления еды.

3. Ужесточение ответственности компаний-поставщиков.

"Мы проанализировали контракты по школам, в которых зафиксированы отравления. Например, в случае в Красноярске для допуска к участию в конкурсе содержались только требования по отсутствию в реестре недобросовестных поставщиков и наличию в аренде склада площади не менее 500 кв.м. Причем, в конце концов, у двух из трех операторов питания - победителей конкурсов, такого склада не оказалось, - отметил президент АНО "Институт отраслевого питания" Владимир Чернигов. - Необходимо, чтобы были приняты типовые контракты. Чтобы исключить поставщиков, которые в принципе не должны поставлять в школы ничего, так как не имеют необходимого оборудования, опыта, персонала".

4. Анализ данных Россельхознадзора по всей сети школьного питания, автоматизированный контроль цепочки поставок в школы.

5. Ограничение объемов рынка, который занимает единственный поставщик питания.

"В период резкого подъема заболеваемости COVID, у нас были сигналы о том, как в школе переставали кормить детей, потому что персонал уходил на больничный. Заболеть может любой. Когда повар работает один, в городе только один поставщик, цех закрывается на карантин, то фактически все школы остаются без питания. Необходимо продумать максимально допустимый размер рынка, занимаемый единственным поставщиком. А там, где это невозможно, должен быть оперативный план: что делать, если у этого поставщика что-то случилось на производстве. У органов управления образованием в регионе и муниципалитете должен быть всегда готов ответ на вопрос: "Кто будет кормить детей в случае ЧП?", - заключил руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.

Предложения ОНФ направлены в Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор и будут обсуждаться на Всероссийском семинаре-совещании по обеспечению качества и безопасности школьного питания, который пройдет 8-9 апреля в Министерстве просвещения РФ.