Онищенко посоветовал никогда не отказываться от масочного режима

Отказываться от масочного режима россиянам не следует уже никогда. Такую точку зрения в ходе пресс-конференции в четверг высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Никогда. Это должно быть элементом нашей культуры", - отметил Онищенко, отвечая на вопрос, когда Россия может отказаться от обязательного ношения масок (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что помимо коронавируса существует масса сезонных инфекций, которые не менее опасны, особенно для людей с ослабленным здоровьем. "Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа. Он не один, там 200 вирусов одновременно. Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока заболеешь?"- отметил Онищенко. Он подчеркнул, что ответственное отношение населения к своему здоровью играет ключевую роль.

Например, жители Китая, Японии и Южной Кореи постоянно носят защитные маски, добавил депутат.

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Она отметила, что мир и россияне "уже научились жить с вирусом". Но главное, что сейчас всем желающим доступна вакцинация.

В то же время эксперты ВОЗ неоднократно подчеркивали, что для того, чтобы страны почувствовали себя в безопасности, внутри каждой страны должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. А для этого внутри страны нужно привить не менее 60-70 процентов населения.