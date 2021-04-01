Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием Политическая партия "Партия развития и созидания" извещает, что учредительный съезд политической партии пройдет в Москве 08 мая 2021 г. Начало работы съезда - 13.00, начало регистрации делегатов и гостей в 12.00 по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 26, корпус 10, этаж 2, комната 18 (актовый зал АО "НПП "Волна").

Проезд: до метро "Нагатинская" (выход N 4), далее пешком 150 метров до главной проходной АО "НПП "Волна". Контакты: г. Москва, Нагатинская набережная, д.10, кв. 270. Телефон: 8 (905) 773-25-86.