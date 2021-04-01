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01.04.2021 13:28
Рубрика: Власть

Песков объяснил переброску войск к границам

Текст: Кира Латухина
Перемещение российских военных по территории РФ не представляет ни для кого угрозы, это нужно для обеспечения безопасности границ, заявил, отвечая на вопросы на брифинге, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Константин Морозов/РИА Новости Фото: Константин Морозов/РИА Новости
Фото: Константин Морозов/РИА Новости

"Россия перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос украинского журналиста о переброске российских войск к границе с Украиной.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей", - пояснил пресс-секретарь президента, отметив повышенную активность по периметру вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных государств и так далее. "Это все обязывает быть начеку", - сказал он.

Российские войска никогда не принимали и не принимают участия в вооруженном конфликте на территории Украины, заверил Песков. "Это исключительно внутриукраинский конфликт, и мы, европейские страны, другие государства - не хотели бы, чтобы в результате провокаций вооруженных сил Украины гражданская война на Украине снова воспламенилась", - подчеркнул он.

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