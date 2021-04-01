Песков рассказал подробности ДТП с его служебной машиной

Автомобиль, закрепленный за пресс-секретарем президента, попал в ДТП. Дмитрия Пескова там не было, все целы, кроме самой машины.

Песков пояснил, что он не был в автомобиле в то время. "Нет, не пострадал", - сказал он ТАСС, говоря о том, были ли пострадавшие в аварии.

Факт ДТП с машиной "Автотранспортного комбината", который обслуживает высшие органы власти, подтвердила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. "По предварительным данным, авария произошла из-за того, что второй участник не пропустил автомобиль со спецсигналами", - уточнила она.

"Водитель не пострадал, поврежден только автомобиль", - сказала Крылова.