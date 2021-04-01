Песков заявил о крайне высоком запросе на "Спутник V" в мире

Уровень доверия к российской вакцине от коронавируса очень высок, оценивается примерно в миллиард человек, и Россия просто не справляется с производством. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос, чего не хватает для популяризации вакцины, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Уровень доверия к отечественным вакцинам в нашей стране высокий, это можно сказать однозначно", - подчеркнул Песков. "И уровень доверия к нашей вакцине, думаю, где-то у миллиарда человек на этой земле, как минимум, тоже очень высокий. Это тоже однозначно", - добавил он.

"Судя по востребованности этой вакцины - запросов такое количество, что мы просто не справляемся с производством", - сказал Песков.