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01.04.2021 15:56
Рубрика: Общество

Pfizer и BioNTech снизили эффективность своей вакцины

Текст: Марина Алешина
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На сайте немецкой компании BioNTech появились новые оценки эффективности вакцины от коронавируса, разработанной ею совместно с американским концерном Pfizer. Если полтора года назад озвучивалась официальная цифра 95 процентов, то теперь этот показатель понижен.

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На основе почти тысячи "подтвержденных симптоматических случаев COVID-19", которые изучались в рамках третьей фазы испытаний, то есть до 13 марта 2021 года, эффективность двухкомпонентного препарата BNT162b2 составила 91,3 процента. Выводы сделаны во временном интервале от семи дней до шести месяцев после введения второй дозы, говорится в релизе компании.

Напомним, в декабре 2020 года препарат от BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в США, Великобритании и в странах Евросоюза (на данный момент это одна из четырех официально зарегистрированных там вакцин).

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