По делу о превышении полномочий задержан глава департамента Минпромторга

"Следователи намерены предоставить в суд ходатайство об избрании в отношении указанного чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Официального подтверждения от следственных органов о задержании чиновника федерального ведомства пока не последовало. В то же время факт проведения оперативно-следственных действий в отношении своего сотрудника Павла Серватинского подтвердили в Минпромторге.

"Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую им для установления истины информацию", - сообщили в Минпромторге, подчеркнув, что госслужба налагает особую ответственность на работников вне зависимости от занимаемой должности.

"В Минпромторге исходят из того, что к работе сотрудников предъявляются повышенные требования, кроме того, к ним приковано пристальное внимание и граждан, и органов правопорядка. Поэтому позиция министерства заключается в том, что сотрудники должны соответствовать этим требованиям и действовать строго в рамках закона", - цитирует РИА Новости заявление министерства.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Стоит напомнить, что за последнее время это уже задержание третьего сотрудника Минпромторга. Несколькими днями ранее сообщалось о задержании ведущего специалиста-эксперта отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрея Бандурова, а также консультанта того же отдела Сослана Гериева. Им вменяется получение взятки в особо крупном размере. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 26 мая.