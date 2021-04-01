По новому закону мировые судьи будут получать бессрочные полномочия

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому мировые судьи при повторном назначении на должность будут получать бессрочные полномочия.

Если судья не совершит ничего недопустимого или не случится непредвиденное, то с поста он уйдет только на пенсию. Как пояснил председатель Совета судей России Виктор Момотов, вводятся единые правила для всех субъектов Российской Федерации: в первый раз мировой судья назначается на должность сроком на три года.

"Повторное назначение (избрание) для такого мирового судьи уже ограничивается не сроком полномочий, а предельным возрастом пребывания в должности, который, как и для федеральных судей, составляет по общему правилу 70 лет", - говорит Виктор Момотов.

Он сообщил, что в России 7670 мировых судей, что составляет около 23,5 процента от общего количества судей, при этом нагрузка на них крайне высокая. "Мировые судьи являются главным лицом судебной системы, с которым непосредственно взаимодействует гражданское общество. Зачастую именно при взаимодействии граждан с мировой юстицией формируется образ правосудия, авторитетность и доверие к суду", - подчеркнул он. Он рассказал, что в 2020 году количество рассмотренных дел составило 38 миллионов 478 тысяч. Из них мировыми судьями рассмотрено 29 миллионов 886 тысяч, то есть порядка 78 процентов. Несмотря на то что мировые судьи входят в систему судов общей юрисдикции, по статусу они являются судьями субъектов РФ.

Согласно пока еще действующим правилам, мировые судьи первоначально назначаются или избираются региональным парламентом на срок, который определяется законом субъекта Федерации, но не более чем на пять лет.

Последующие переназначения на должность мирового судьи осуществляются на сроки, которые определяются региональным законодательством. Везде на этот счет свои правила.

"Так сроки первоначального назначения мировых судей составляют 3 года (например, в городе Москве, Саратовской и Ростовской областях) либо 5 лет (в частности, в Республиках Татарстан и Башкортостан), - продолжает Виктор Момотов. - При последующих переназначениях на должность сроки полномочий варьируются от 5 до 10 лет. Например, в Красноярском крае, Астраханской и Владимирской областях этот срок составляет 5 лет, в Ивановской области - 6 лет, в Московской и Брянской областях - 7 лет, в Чувашской Республике и Кировской области - 8 лет, а в Санкт-Петербурге, Липецкой области и Алтайском крае - 10 лет".

Новые сроки хотя и больше, чем первый, все равно рано или поздно заканчиваются. После того, как и второй срок истечет, мировому судье вновь надо будет проходить процедуру переназначения. А там как пойдет.

Теперь мировым судьям не придется регулярно переизбираться на должность, а значит, волноваться о том, что будет после истечения срока

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что необходимость продления полномочий может стать одним из рычагов влияния на судью. Мысль о том, что будет, когда истечет срок, переназначат или нет, отвлекает судью от более важных дел.

Многие эксперты уверены: чувство стабильности в душе у судьи улучшает качество правосудия.

"Поэтому на мировых судей предполагается распространить те же правила, что и на судей федеральных судов: срок полномочий ограничен только предельным возрастом судьи", - сказал Владимир Груздев.

Председатель правления Ассоциации юристов России подчеркнул, что еще в 2017 году Группой государств против коррупции (ГРЕКО) в адрес России была внесена рекомендация о повышении стабильности срока пребывания в должности мировых судей.