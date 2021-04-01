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01.04.2021 20:52
Рубрика: Культура

Колено над пропастью

Почему альбомы Ланы Дель Рей обсуждают уже не за песни
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Новый диск этой певицы стремительно ворвался в хит-парады мира. Лана Дель Рей и ее Chemtrails Over the Country Club уже за первую неделю попали в тop-3 самых быстро продаваемых альбомов ХХI века. При этом выход диска откладывался несколько раз, и причиной тому была совсем не музыка, а нападки темнокожих активисток движения Black Lives Matter.
Лану Дель Рей активистки BLM обвинили за обложку ее альбома, где изображены только девушки со светлым цветом кожи. Фото: lanadelrey@instagram

Лана Дель Рей всегда делала что хотела, не оглядываясь на вкусы, тренды и требования моды. Дочь миллионера, путешествуя автостопом, она давала деньги на ремонт домов индейцам, хотя о подобных акциях в США и не принято писать. При этом не раз заявляла, что не поддерживает феминисток, хотя это-то на ее родине как раз в тренде.

Но певица и композитор не высказывалась в поддержку артистов, которые собираются начать преклонять колено перед концертами. Может, и потому на ее новый альбом темнокожие активистки накинулись, когда тот еще не вышел. Обвиняли, что на обложке помещена фотография, где изображены больше десяти улыбающихся девушек только со светлым цветом кожи... Да и темнокожих музыкантов, мол, при записи диска явно не хватает... Артистке пришлось рьяно оправдываться: объяснять, что на обложке будущего альбома изображены подруги ее юности. Есть и родственницы певицы, которые тоже, естественно, светлокожие. "Мои лучшие друзья - рэперы, да и среди моих бойфрендов были рэперы. Так что я никогда не была расисткой", - пришлось доказывать Лане Дель Рей в соцсетях.

Да и упреки в адрес музыкантов тоже довольно несуразны. Ведь Chemtrails Over the Country Club - альбом в традициях кантри-музыки, а ее темнокожие артисты не играют, предпочитая обычно рэп, соул или блюз. И уж звезд кантри среди них точно нет. Как надо было поступить Лане? Пригласить гитариста из Судана, где никогда не была популярна музыка кантри, но зато порадовать хейтеров?! Схожие суждения ныне приходится выслушивать артистам разной степени популярности: от новичков до Тейлор Свифт.

Получается, что BLM теперь стараются влиять и на их искусство, что, конечно, уже опасно для свободы творчества разных исполнителей. Группа Frankie Goes to Hollywood однажды также набрала в состав музыкантов, которые могли бы понравиться их целевой аудитории. А в итоге те не смогли исполнить новые хиты, и группа развалилась...

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Но как спел в своем знаменитом хите Стинг History Will Teach Us Nothing ("История нас ничему не учит"). Не хотелось, чтобы все снова случилось именно так...

Кстати

Влияние BLM добралось и до классической музыки. Как 27 марта сообщила английская газета The Telegraph, профессора музфакультета Оксфордского университета теперь считают, что классический репертуар , включающий произведения Бетховена и Моцарта, "слишком уж сосредоточен на белой европейской музыке времен рабства". И отныне они намерены бороться с "белой гегемонией" и сократить часы на изучение произведений, созданных европейскими композиторами. А освободившееся время "посвятить изучению музыки Африки, Бразилии и Новой Гвинеи"...

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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