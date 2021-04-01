Почему призывникам трудно попасть на флот, в ВДВ и спецназ

Новости

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
Виновник массового ДТП в центре Москвы не является собственником Audi 17:09
Пожар в Бронницах потушен 17:04
В Калининградской области спрогнозировали загрузку отелей летом на 100% 17:04
Видео: В Екатеринбурге появился робот-помощник хирурга 16:55
В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 16:45
Роскомнадзор потребовал удалить рекламу вакансий наркокурьеров в Instagram 16:42
Австрийский канцлер выступил за покупку вакцины "Спутник V" 16:38
В подмосковных Бронницах загорелось производственное здание 16:12
Владелец Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией без суда 16:08
В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей 16:05
Генпрокурор Краснов наградил медалью обозревателя "Российской газеты" 16:02
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии "зеленую" энергетику 16:01
В Госдуме оценили претензии Госдепа к условиям содержания Навального 16:00
Мурашко допустил использование препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации 15:58
Pfizer и BioNTech снизили эффективность своей вакцины 15:56
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19 15:46
Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse 15:38
Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце 15:35
Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета 15:35
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 15:27
Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества 15:23
В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса 15:22
Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы 15:20
Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 16:04
Рубрика: Власть

Почему призывникам трудно попасть на флот, в ВДВ и спецназ

Текст: Юрий Гаврилов
В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Ему предшествовала большая и кропотливая работа множества государственных структур - от Генштаба, в котором определяли потребность в молодом пополнении, до органов власти различного уровня и военкоматов.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Все было заранее просчитано до каждого новобранца. В какое силовое министерство и ведомство его распределить. Из какого региона, города и населенного пункта вызвать на службу, в какую воинскую часть отправить. Учитывая масштаб набора молодых солдат, речь шла не о призывной арифметике, а о решении сложнейшего математического уравнения.

Фото: предоставлено Минобороны
В чем особенности начавшегося 1 апреля призыва в армию

Расчеты показали, что из 134 тысяч 650 молодых солдат, которых по Указу Президента России с апреля по середину июля поставят в строй, 122 тысячи необходимо направить в Вооруженные силы. Такие цифры накануне весеннего призыва озвучил министр обороны Сергей Шойгу. Остальных новобранцев определят на службу к другим силовикам. В частности, в МЧС и Росгвардию.

Известны параметры набора ребят по каждому региону страны. Они, понятное дело, разнятся. Скажем, более 240 призывных комиссий Дальневосточного федерального округа отправят на службу свыше 9 тысяч молодых людей. А военкоматы Урала, Сибири и Поволжья призовут в армию 52 тысяч новобранцев. В Центре России молодых жителей гораздо больше, чем на Дальнем Востоке. Отсюда такая разница в цифрах.

Она заметна даже на уровне городов. Например, второй по величине мегаполис России - Санкт-Петербург поставит в армию 2730 молодых солдат. А весь Ставропольский край - немногим более двух тысяч. Это вовсе не означает, что воинские части в различных военных округах и на флотах будут испытывать дефицит призывников. Скажем, в ЗВО их окажется с избытком, а в ДВО или на Северном флоте командиры будут ломать голову в поисках ответа на вопрос: кем заменить уволившихся в запас солдат и матросов.

Такой проблемы в армии в принципе быть не может. В России действует принцип экстерриториальности прохождения военной службы, и он помогает регулировать ситуацию с комплектованием частей и подразделений новобранцами. К примеру, немалая часть из более 10 тысяч призывников - жителей столицы и Московской области - отправятся нынешней весной и летом служить в отдаленные регионы страны, в том числе на Северный флот и в Дальневосточный военный округ.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
За год призыв в армию сократится на тысячу человек

Однако такое распределение не исключает службу поблизости от дома. Например, парней из Крыма направляют на корабли и в береговые части Черноморского флота. Ребят из Центрального промышленного района страны много в подразделениях Западного военного округа. А дальневосточников - на ТОФ и в гарнизонах Хабаровского края и Приморья. К тому же призывные комиссии практически всегда устраивают на службу в местном регионе молодых отцов и парней, у которых родители серьезно больны или в преклонном возрасте.

Что касается "служебных" предпочтений самих призывников, то наибольшей популярностью у них пользуются Военно-морской флот, ВДВ и спецназ. Правда, попасть туда ребятам удается не всегда - слишком велики требования к здоровью и подготовке кандидатов на такую службу. К тому же эти войска в последние годы активно укомплектовывают контрактниками. Соответственно, должностей для солдат-срочников на всех желающих не хватает.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Правительство Минобороны Воздушно-десантные войска (ВДВ) Международные организации МВФ Призыв в армию

Главное сегодня

В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта