Почему призывникам трудно попасть на флот, в ВДВ и спецназ

Все было заранее просчитано до каждого новобранца. В какое силовое министерство и ведомство его распределить. Из какого региона, города и населенного пункта вызвать на службу, в какую воинскую часть отправить. Учитывая масштаб набора молодых солдат, речь шла не о призывной арифметике, а о решении сложнейшего математического уравнения.

Расчеты показали, что из 134 тысяч 650 молодых солдат, которых по Указу Президента России с апреля по середину июля поставят в строй, 122 тысячи необходимо направить в Вооруженные силы. Такие цифры накануне весеннего призыва озвучил министр обороны Сергей Шойгу. Остальных новобранцев определят на службу к другим силовикам. В частности, в МЧС и Росгвардию.

Известны параметры набора ребят по каждому региону страны. Они, понятное дело, разнятся. Скажем, более 240 призывных комиссий Дальневосточного федерального округа отправят на службу свыше 9 тысяч молодых людей. А военкоматы Урала, Сибири и Поволжья призовут в армию 52 тысяч новобранцев. В Центре России молодых жителей гораздо больше, чем на Дальнем Востоке. Отсюда такая разница в цифрах.

Она заметна даже на уровне городов. Например, второй по величине мегаполис России - Санкт-Петербург поставит в армию 2730 молодых солдат. А весь Ставропольский край - немногим более двух тысяч. Это вовсе не означает, что воинские части в различных военных округах и на флотах будут испытывать дефицит призывников. Скажем, в ЗВО их окажется с избытком, а в ДВО или на Северном флоте командиры будут ломать голову в поисках ответа на вопрос: кем заменить уволившихся в запас солдат и матросов.

Такой проблемы в армии в принципе быть не может. В России действует принцип экстерриториальности прохождения военной службы, и он помогает регулировать ситуацию с комплектованием частей и подразделений новобранцами. К примеру, немалая часть из более 10 тысяч призывников - жителей столицы и Московской области - отправятся нынешней весной и летом служить в отдаленные регионы страны, в том числе на Северный флот и в Дальневосточный военный округ.

Однако такое распределение не исключает службу поблизости от дома. Например, парней из Крыма направляют на корабли и в береговые части Черноморского флота. Ребят из Центрального промышленного района страны много в подразделениях Западного военного округа. А дальневосточников - на ТОФ и в гарнизонах Хабаровского края и Приморья. К тому же призывные комиссии практически всегда устраивают на службу в местном регионе молодых отцов и парней, у которых родители серьезно больны или в преклонном возрасте.

Что касается "служебных" предпочтений самих призывников, то наибольшей популярностью у них пользуются Военно-морской флот, ВДВ и спецназ. Правда, попасть туда ребятам удается не всегда - слишком велики требования к здоровью и подготовке кандидатов на такую службу. К тому же эти войска в последние годы активно укомплектовывают контрактниками. Соответственно, должностей для солдат-срочников на всех желающих не хватает.