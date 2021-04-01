Почему тыловики Красной армии сменили шинели на ватники в 1942 году

1 апреля 1942 года рядовые и сержанты тыловых частей Красной армии перестали получать шинели и перешли на ватники. Выданное обмундирование следовало носить до "полного износа". Впрочем, в тылу стеганные куртки и фуфайки не задержались и прошли с бойцами все фронты Великой Отечественной войны. А вот в Германии не смогли наладить производство подобного дешевого и теплого обмундирования, и потому около 40 процентов немецких солдат под Сталинградом получили обморожения.

Первое упоминание о "ватных куртках" в качестве одежды солдат и офицеров российской армии появилось во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Упоминания о ватнике содержатся в официальных бумагах и дневниках героев Плевны и Шипки. И уже позже, в 1885 году, император Александр III, оценив эффективность морозостойкой амуниции, основательно утеплил русскую армию, а кавказские казаки и разведчики надели ватные бешметы и полушубки. Их еще именовали "теплушки". Часто носил их, кстати, и сам император.

В Маньчжурии русские солдаты ознакомились с китайским вариантом подобной одежды, оказавшимся и легче, и удобнее, а потому перешли на нее.

К Первой мировой "ватное снабжение" русской армии уже было поставлено на поток. Выпускались три размера ватной телогрейки и два - ватных штанов. Поддевались они под шинель и ходить в ватном облачении было примерно то же самое, что разгуливать в кальсонах. Однако война быстро изменила правила приличия: раз удобно - значит красиво. Короткие куртки-бекеши встречаются на фотографиях 1914-1918 годов.

Однако официальным днем рождения советского ватника считается 8 октября 1932 года. Именно тогда Комитет по стандартизации Народного комиссариата легкой промышленности издал описание телогрейки - однобортной стеганой куртки на вате из гимнастерочного материала цвета хаки. Главным отличием его стала длинная и частая стежка, которая повышала прочность изделия.

До начала Великой Отечественной войны телогрейка совершенствовалась - менялся материал, появлялись удобные детали, а в августе 1941 года Красная армия получила новый вариант ватника - с отложным воротником. Дешевая, в меру удобная вещь была чрезвычайно популярна среди бойцов, и вместе с автоматом ППШ, танком Т-34 и штурмовиком Ил-2 ватник стал одним из главных символов Победы.