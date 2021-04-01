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01.04.2021 14:40
Рубрика: В мире

Посольство РФ в Софии "выразило сочувствие" Госдепартаменту США

Текст: Александр Гацак (София)

Посольство России в Софии прокомментировало доклад Государственного департамента США о проблемах с соблюдением прав человека в мире. В документе, в частности, подвергается серьезной критике и Болгария как страна, допускающая полицейское насилие, контроль за СМИ и коррупцию.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Госдепартаменту в очередной раз приходится констатировать, что далеко не все готовы жить по навязываемым им из-за океана ценностям и лекалам, - говорится в опубликованной на странице Facebook позиции дипмиссии РФ. - Что касается отсутствия самих Штатов в списке перечисленных в тексте государств, этот досадный недочет был любезно исправлен нашими китайскими коллегами". Ссылка на соответствующее исследование КНР, в котором, среди прочего, указывается на ущемление прав меньшинств в США, расовую дискриминацию и вину Вашингтона в гуманитарных катастрофах, также приводится в сообщении.

"Искренно желаем нашим американским друзьям успехов в борьбе за соблюдение прав и свобод человека на территории США!" - резюмировали в посольстве.

Комментарии под публикацией наглядно демонстрируют поддержку российской стороне. Пользователи активно соревнуются в сарказме в адрес Штатов и поражаются максимально дипломатическому тону, выбранному в посольстве РФ. "Отношусь с непониманием к обеспокоенности США в отношении всего того, что их не касается", - говорится в одном из наиболее сдержанных комментариев.

Примечательно, что подобное единство во мнении отнюдь не наблюдается среди реакций на американский доклад, ссылка на который размещена и на странице посольства США в Софии. "Государство, в котором крупнейшие СМИ сами сочиняют фальшивые новости, занимаются цензурой, не проверяют достоверность информации, решило нас поучать", - иронизируют пользователи.

Такая позиция отражает общий настрой рядовых граждан Болгарии, не поленившихся также и на английском языке "проинформировать" дипмиссию США о творящемся в Штатах полицейском произволе. Следует признать, что обвинения Вашингтона в адрес правоохранительных органов республики, якобы применявших насилие к гражданам, выглядят смехотворно. В ходе массовых антиправительственных протестов в Болгарии, пик которых пришелся на лето прошлого года, действительно, были зафиксированы столкновения с сотрудниками МВД, однако лишь отдельные стычки привели к единичным случаям ущерба здоровья.

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