Потери "Роскосмоса" из-за пандемии составили 6-6,5 млрд рублей

"Роскосмос" потерял около 6,5 млрд рублей из-за влияния пандемии коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 млрд рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сказал он. По словам Овчинникова, это связано с оплатой нерабочих дней и проведением профилактических мер по борьбе с пандемией.

Между тем, приведена и другая статистика. Так, Космический Центр Хруничева производящий ракеты "Протон" и "Ангара", снизил общую сумму долгов до 24 млрд рублей. "Три года назад объем финансовых проблем Центра Хруничева составлял порядка 124 млрд рублей. Благодаря вниманию и поддержке правительства Российской Федерации, совместными усилиями госкорпорации и правительства нам удалось снизить объем финансовых проблем Хруничева до 24 млрд рублей", - сказал Овчинников.