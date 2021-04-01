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01.04.2021 12:17
Рубрика: Общество

Потери "Роскосмоса" из-за пандемии составили 6-6,5 млрд рублей

Текст: Наталия Ячменникова

"Роскосмос" потерял около 6,5 млрд рублей из-за влияния пандемии коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью телеканалу "Россия-24".

Фото: ГК "Роскосмос"
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"Мы оцениваем за 2020 год порядка 6-6,5 млрд рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", - сказал он. По словам Овчинникова, это связано с оплатой нерабочих дней и проведением профилактических мер по борьбе с пандемией.

Между тем, приведена и другая статистика. Так, Космический Центр Хруничева производящий ракеты "Протон" и "Ангара", снизил общую сумму долгов до 24 млрд рублей. "Три года назад объем финансовых проблем Центра Хруничева составлял порядка 124 млрд рублей. Благодаря вниманию и поддержке правительства Российской Федерации, совместными усилиями госкорпорации и правительства нам удалось снизить объем финансовых проблем Хруничева до 24 млрд рублей", - сказал Овчинников.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Пандемия коронавируса COVID-19

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