Правительство поддержит новые проекты в сфере туризма на 1,24 млрд

Правительство выделит гранты победителям первого конкурса общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

474 проекта, представляющие 74 региона страны, охватывают ключевые направления развития отрасли: новые туристические маршруты, оборудование, необходимое для создания комфортных условий отдыхающим, разработки мобильных приложений и аудиогидов.

"Каждый из финалистов получит грант в размере от 90 тысяч до 3 миллионов рублей, - сказал Мишустин. - Всего на реализацию таких проектов правительство направит более 1 миллиарда 245 миллионов рублей. Это позволит повысить качество и разнообразие туристических услуг, а также поможет создать в регионах новые рабочие места".