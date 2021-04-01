Правительство продлило работу приложения "Путешествую без COVID-19"

Для этого будет необходимо предъявить отрицательные результаты тестов на COVID-19.

"Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" показало себя эффективным инструментом, задача которого - упростить для жителей государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечив соблюдение действующих требований", - заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

Ранее срок использования приложения был установлен до 1 апреля.

Приложение "Путешествую без COVID-19" используется для предъявления отрицательных результатов исследований на коронавирус при пересечении российской границы в определенных пунктах пропуска: до 1 апреля - при въезде через Армению и Беларусь, согласно новому распоряжению правительства к этим странам добавилась еще и Киргизия.

Кроме данных о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах "Путешествую без COVID" содержит список верифицированных лабораторий. В приложении возможно сохранить результаты тестов и QR-коды.

Функционал позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне.

Приложение доступно для скачивания в магазинах AppStore и Google Play.