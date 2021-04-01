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01.04.2021 15:13
Рубрика: Спорт

Президент ФИФА Инфантино обнародовал принципы борьбы с коррупцией

Текст: Николай Долгополов
Президент ФИФА Джанни Инфантино четко изложил 11 принципов борьбы с коррупцией на заседании рабочей группы видеоконференции саммита G20. По мнению оптимистичного Инфантино, с их помощью можно навести порядок в самой популярной игре, да и вообще в спорте. Таким образом ФИФА дает явный намек на то, что станет одним из главных действующих лиц в борьбе против мировой спортивной коррупции. Ведь до прихода Джанни Инфантино в каких только грехах не обвиняли некоторых руководителей федерации.
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

В начале своего выступления он напомнил о тех реформах, которые ФИФА предпринимала еще с 2016 года - момента его избрания. За годы правления девятого президента ФИФА выработано 11 ключевых направлений, которые позволят полностью уничтожить коррупцию в футболе, сохранить целостность этой игры и полностью возвратить доверие к крупнейшей международной спортивной федерации.

Фото: Reuters
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Вот эти реформы:

- Полная прозрачность процесса выдвижения кандидатур и выбор места проведения Кубков мира.

- Разделение политических и чисто практических направлений деятельности.

- Установление временных ограничений по пребыванию в руководящих органах избранных в них официальных лиц и проверка их правомочности.

- Прозрачность в финансах и различных компенсациях.

- Прозрачная и полностью централизованная система сделок.

- Футбольное развитие и вложение в него должны быть бухгалтерски выверены. Вложения возрастут в пять раз, и составят 1 миллиард 800 миллионов долларов по сравнению с прошлыми.

- Внутреннее и внешнее соответствие, которое будет соблюдаться и проводиться благодаря независимым Комитетам по аудиту и соответствию.

- Юридические структуры ФИФА будут действовать в соответствии с его Кодом этики.

- Строгое соблюдение тендерных процессов для заключения прозрачных закупок.

- Увеличение роли женщин в занятии важнейших позиций в в высшей футбольной администрации.

- Защита прав человека, защита несовершеннолетних и детей в спорте предпринимается для того, чтобы наши дети жили в безопасном окружении.

Фото: Getty Images
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В заключении президент Джанни Инфантино заметил, что очень важно, чтобы G20 проявила интерес к этим предложениям и определила свою четкую позицию по отношению к футболу. "Спорт вообще важен для нашего общества и в экономическом, и в социальном отношении. Но не только", - отметил Джанни Инфантино. - Он важен и в плане образовательном".

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