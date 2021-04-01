Президент ФИФА Инфантино обнародовал принципы борьбы с коррупцией

В начале своего выступления он напомнил о тех реформах, которые ФИФА предпринимала еще с 2016 года - момента его избрания. За годы правления девятого президента ФИФА выработано 11 ключевых направлений, которые позволят полностью уничтожить коррупцию в футболе, сохранить целостность этой игры и полностью возвратить доверие к крупнейшей международной спортивной федерации.
Вот эти реформы:
- Полная прозрачность процесса выдвижения кандидатур и выбор места проведения Кубков мира.
- Разделение политических и чисто практических направлений деятельности.
- Установление временных ограничений по пребыванию в руководящих органах избранных в них официальных лиц и проверка их правомочности.
- Прозрачность в финансах и различных компенсациях.
- Прозрачная и полностью централизованная система сделок.
- Футбольное развитие и вложение в него должны быть бухгалтерски выверены. Вложения возрастут в пять раз, и составят 1 миллиард 800 миллионов долларов по сравнению с прошлыми.
- Внутреннее и внешнее соответствие, которое будет соблюдаться и проводиться благодаря независимым Комитетам по аудиту и соответствию.
- Юридические структуры ФИФА будут действовать в соответствии с его Кодом этики.
- Строгое соблюдение тендерных процессов для заключения прозрачных закупок.
- Увеличение роли женщин в занятии важнейших позиций в в высшей футбольной администрации.
- Защита прав человека, защита несовершеннолетних и детей в спорте предпринимается для того, чтобы наши дети жили в безопасном окружении.
В заключении президент Джанни Инфантино заметил, что очень важно, чтобы G20 проявила интерес к этим предложениям и определила свою четкую позицию по отношению к футболу. "Спорт вообще важен для нашего общества и в экономическом, и в социальном отношении. Но не только", - отметил Джанни Инфантино. - Он важен и в плане образовательном".