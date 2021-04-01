Путин и Алиев обсудили Карабах и борьбу с коронавирусом

Президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

"С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

С учетом переговоров в Баку вице-премьера Алексея Оверчука лидеры рассмотрели ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров оценили позитивно. Напомним: вчера после совещания с членами правительства Владимир Путин попросил Оверчука задержаться, чтобы переговорить отдельно.

Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили также сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса и подтвердили настрой на продолжение укрепления стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов. Лидеры условились о дальнейших контактах.