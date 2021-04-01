Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии "зеленую" энергетику

Наследный принц Саудовской Аравии позвонил президенту России, чтобы поговорить о вопросах изменения климата и защиты природы.

Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд уделили особое внимание перспективам взаимодействия по теме глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая "зеленую" энергетику. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Наследный принц Саудовской Аравии сообщил о недавно выдвинутых королевством экологических инициативах. Они направлены на сокращение в ближневосточном регионе выбросов парниковых газов, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Путин отметил актуальность таких проектов и рассказал о том, что Россия делает в природоохранной сфере.