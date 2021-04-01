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01.04.2021 13:36
Рубрика: Власть

Путин одобрил новый способ приема граждан омбудсменами

Текст: Кира Латухина
Уполномоченные по правам человека во время пандемии стали принимать граждан по видеосвязи. Такая форма работы и "горячая линия" должны стать постоянными, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент заслушал доклад омбудсмена за 2020 год. "Мы в первые дни не растерялись, перестроились и открыли "горячую линию", перешли на прием граждан по видеоконференцсвязи и электронной связи, и это дало возможность нам не остановить работу, не застопорить, а помогать людям", - сказала докладчик.

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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"Мы, получив опыт работы в условиях пандемии, думаем, что постоянной формой должна быть "горячая линия" и постоянной формой работы должен быть прием граждан по ВКС: и людям так удобнее, и мы быстрее можем решать вопросы", - заявила она.

"Спасибо вам большое. Это очень важный инструмент прямой связи с людьми, поддержки и обратной связи с точки зрения эффективности работы государственных органов", - согласился Владимир Путин.

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