Путин одобрил новый способ приема граждан омбудсменами

Уполномоченные по правам человека во время пандемии стали принимать граждан по видеосвязи. Такая форма работы и "горячая линия" должны стать постоянными, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

Президент заслушал доклад омбудсмена за 2020 год. "Мы в первые дни не растерялись, перестроились и открыли "горячую линию", перешли на прием граждан по видеоконференцсвязи и электронной связи, и это дало возможность нам не остановить работу, не застопорить, а помогать людям", - сказала докладчик.

"Мы, получив опыт работы в условиях пандемии, думаем, что постоянной формой должна быть "горячая линия" и постоянной формой работы должен быть прием граждан по ВКС: и людям так удобнее, и мы быстрее можем решать вопросы", - заявила она.

"Спасибо вам большое. Это очень важный инструмент прямой связи с людьми, поддержки и обратной связи с точки зрения эффективности работы государственных органов", - согласился Владимир Путин.