Путин заявил о проблемах с соблюдением прав работников за рубежом

Проблемы с соблюдением прав работодателями в зарубежных странах сохраняются там, где ими не занимались. Об этом заявил президент, заслушав доклад за 2020 года омбудсмена Татьяны Москальковой.

"Особенно сложные вопросы возникали в трудовой сфере, когда либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться. Такие вопросы приходилось решать, они имели комплексный массовый характер", - рассказала про ситуацию в России в прошлом году Москалькова.

"Там, где не придавали им значения, до сих пор проблемы сохраняются, к сожалению", - оценил Владимир Путин. "Но обращений к нам сегодня по трудовой сфере становится меньше", - заметила омбудсмен. "Я имею в виду не Россию, другие страны", - объяснил президент.

"Да, это совершенно верно, и ко мне обращаются омбудсмены с этими же вопросами - поделиться опытом, как нам удалось "расшить" эти узкие места", - поделилась Москалькова.

"Не все, конечно, но основные, самые болевые точки - на них обратили внимание, естественно, с ними работали, конечно. В том числе и благодаря вам", - заключил Путин.