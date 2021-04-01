Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные еще на месяц

Как пояснили в минтруде, в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом граждане старше 65 лет, которые официально трудоустроены, но не перешли на удаленку и не находятся в отпуске, могут продлить или оформить новый электронный листок временной нетрудоспособности, который выдается здоровым гражданам без симптомов заболевания на период введения карантинных мер. Причем им никуда ходить не надо.
Достаточно удаленно связаться с работодателем, чтобы тот направил в адрес Фонда социального страхования всю необходимую информацию о работнике для расчета пособия. Деньги сотруднику фонд переведет напрямую без отвлечения средств работодателей в течение семи дней с момента оформления больничного. Сумма поступит сразу вся. Рассчитывается она по общим правилам: так, при стаже от восьми и более лет дни карантина по аналогии с днями нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За основу берется среднемесячный заработок при условии, что он не превышает максимально возможную сумму пособия. В этом году она составляет около 73 тысяч рублей в месяц, или 2434,5 рубля в день. Внешним совместителям оформят два больничных, если оба работодателя подадут о работнике сведения в Фонд социального страхования. Проверить свой электронный больничный граждане могут на сайте фонда в личном кабинете, который автоматически формируется при регистрации на портале госуслуг. Ушедшие на больничный по карантину граждане обязаны соблюдать самоизоляцию.
Впервые "карантинные" больничные для работающих пенсионеров были введены 1 апреля прошлого года. Всего их уже выдано более 7,8 млн.
Причем, напомнили в минтруде, в периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая и с 1 по 11 июня 2020 года режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действовал на территории всей страны: то есть все работающие россияне пенсионного возраста должны были перейти на "удаленку", а в тех случаях, когда работодатель не смог организовать дистанционную занятость, взять больничный.
Начиная с 15 июня 2020 года Фонд социального страхования оформляет больничные для пожилых работающих граждан в тех регионах, где местные власти ввели дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Также с 1 апреля перевод на удаленку работников старше 65 лет стал рекомендательным, а не обязательным, как ранее.
Но за работающими пенсионерами сохраняется приоритетное право на дистанционную занятость, так как именно для людей старшего возраста COVID-19 наиболее опасен. Решение о переводе работников на удаленку работодатели принимают самостоятельно. В Пенсионном фонде уточнили, что всего в России более 7 млн работающих пенсионеров.