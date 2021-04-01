Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные еще на месяц

Работающие пенсионеры смогут остаться на больничном до 1 мая. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснили в минтруде, в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом граждане старше 65 лет, которые официально трудоустроены, но не перешли на удаленку и не находятся в отпуске, могут продлить или оформить новый электронный листок временной нетрудоспособности, который выдается здоровым гражданам без симптомов заболевания на период введения карантинных мер. Причем им никуда ходить не надо.

Достаточно удаленно связаться с работодателем, чтобы тот направил в адрес Фонда социального страхования всю необходимую информацию о работнике для расчета пособия. Деньги сотруднику фонд переведет напрямую без отвлечения средств работодателей в течение семи дней с момента оформления больничного. Сумма поступит сразу вся. Рассчитывается она по общим правилам: так, при стаже от восьми и более лет дни карантина по аналогии с днями нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За основу берется среднемесячный заработок при условии, что он не превышает максимально возможную сумму пособия. В этом году она составляет около 73 тысяч рублей в месяц, или 2434,5 рубля в день. Внешним совместителям оформят два больничных, если оба работодателя подадут о работнике сведения в Фонд социального страхования. Проверить свой электронный больничный граждане могут на сайте фонда в личном кабинете, который автоматически формируется при регистрации на портале госуслуг. Ушедшие на больничный по карантину граждане обязаны соблюдать самоизоляцию.

Впервые "карантинные" больничные для работающих пенсионеров были введены 1 апреля прошлого года. Всего их уже выдано более 7,8 млн.

Причем, напомнили в минтруде, в периоды с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля, с 12 по 29 мая и с 1 по 11 июня 2020 года режим самоизоляции для граждан старше 65 лет действовал на территории всей страны: то есть все работающие россияне пенсионного возраста должны были перейти на "удаленку", а в тех случаях, когда работодатель не смог организовать дистанционную занятость, взять больничный.

7 миллионов работающих пенсионеров, по данным Пенсионного фонда, сейчас насчитывается в России

Начиная с 15 июня 2020 года Фонд социального страхования оформляет больничные для пожилых работающих граждан в тех регионах, где местные власти ввели дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Также с 1 апреля перевод на удаленку работников старше 65 лет стал рекомендательным, а не обязательным, как ранее.

Всего работающим россиянам старше 65 лет было выдано более 7,8 млн "карантинных" листков нетрудоспособности

Но за работающими пенсионерами сохраняется приоритетное право на дистанционную занятость, так как именно для людей старшего возраста COVID-19 наиболее опасен. Решение о переводе работников на удаленку работодатели принимают самостоятельно. В Пенсионном фонде уточнили, что всего в России более 7 млн работающих пенсионеров.