Авария перекрыла движение транспорта на Садовом кольце

Около полудня произошла авария на Новинском бульваре. Из-за ДТП полностью перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным дептранса, авария произошла на Новинском бульваре в районе дома 1/2. Столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии две машины развернуло, перегородив полностью три ряда для движения транспорта.

Из-за аварии временно прекращено движение по внешней стороне Садового кольца. Пробка растянулась на 7 км, вплоть до Цветного бульвара. Также затруднено движение по внутренней стороне магистрали от Парка Культуры.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС, полиция и скорая помощь.

Кстати, спустя 20 минут по внешней стороне Садового кольца открыли левый ряд для проезда личного транспорта. О пострадавших пока не сообщается.