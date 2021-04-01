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01.04.2021 11:03
Рубрика: Общество

Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

Текст: Любовь Проценко

В Москве провели более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Несмотря на то, что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией", - подчеркнули в ведомстве.

Сейчас в столице открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Это позволяет не только оперативно выявить заражение COVID-19, но и проверить у себя уровень антител. Кроме того, тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, у пациентов с пневмонией, а также у всех, кто живет вместе с больными COVID-19. Тестирование на коронавирус - обязательное условие для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.

Москвичи могут бесплатно сдать анализ на коронавирусную инфекцию методом ПЦР по предварительной записи в одной из 162 поликлиник. Для детей открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках. Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте в течение трех дней с момента сдачи анализа.

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