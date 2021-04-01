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01.04.2021 21:15
Рубрика: Общество

Робот не заменит

Чему учат "школьников"-врачей
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Эти заметки посвящены VI российской школе молодых специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Занятия школы традиционно проходят в Суздале. В прошлом году из-за пандемии занятий не было. В нынешнем они состоялись. И на первое заседание все "школьники" с высшим медицинским образованием" пришли в масках.

Досадно, что не всем докладчикам, не всем слушателям удалось добраться до Суздаля. Потому онлайн рассказывает о рекомендациях Европейского общества кардиологов известный ученый, врач из Риги Андрейс Эрглис. Например, целый стенд посвящен аспирину - самому простому, самому дешевому кардиологическому препарату. Но как слушают! Или ведущие одного из заседаний основатель, научный руководитель школы академик Давид Иоселиани и содиректор профессор Автандил Бабунашвили как будто между собой обсуждают очередное выступление. Но этот "междусобойчик" вызывает жгучий интерес зала.

Профессорский "междусобойчик" вызывает жгучий интерес зала

Директор центра интервенционной кардиологии Сергей Семитко соглашается, что явствует интерес дойти до самой сути. Никто не смотрит на часы. Время как бы само по себе, а интерес "школьников" с высшим, напомню, медицинским образованием, превыше всего. И не только у них. Вот назначена у меня встреча. Нужно покинуть зал. Но невозможно. Академик Юрий Белов так докладывает об операциях на аорте, о разрыве дуги аорты... Эндоваскулярный хирург из НИИ Склифосовского Наталия Черная закончила свое сообщение, но ее не отпускают с трибуны. И надо не только отвечать на вопросы, но и выслушивать мнения, предложения молодых коллег.

А молодые коллеги... Эти "суздальские школьники" - практическое воплощение актуальнейшего лозунга "Россия - страна возможностей". Вот идет к микрофону красавица, просто фотомодель из Казани Диана Ситдикова. Она семь лет назад окончила медицинский факультет Казанского университета, эндоваскулярный хирург в больнице. Оперирует каждый день по поводу острого инфаркта, ставит стенты. Стажировалась в клиниках Америки и Португалии.

Когда началась эпидемия ковида, умудрилась совмещать основную работу с работой на "скорой помощи". Диана объясняет мне: "Дел много, а нас мало. Вот чиновников через край. Это неправильно. Может поэтому у нас есть все, но не для всех". Несмотря на дефицит времени, Диана все-таки умудрилась побывать в Москве на выставке Дали. Призналась, что мечтает быть в своей хирургической специальности даже учителем для других.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Школьник" Советбек Абдурашидов приехал из Бишкека. В Суздальской школе этот отец трех дочерей, рентгенэндоваскулярный хирург уже во второй раз. Работает в Киргизии в Национальном центре кардиологии и терапии. Стажировался в ведущих клиниках России, Южной Кореи, Турции. Приезд в Суздальскую школу стоит недешево. Потому Советбек подрабатывал еще в двух местах. Убежден, что врачевание - лучшая профессия. Признается, что если кто-то из дочерей решит посвятить себя этой профессии, будет счастлив. Спросила: не боится ли Советбек нашествия роботов? Ответил: "Надеюсь, до этого мы не доживем".

А пока даже самые продвинутые роботы не в состоянии заменить тех, кто организует подобные школы, кто умудряется даже в ковидной ситуации обеспечить такую четкую работу всех ее подразделений. Каждый раз эту ношу несет секретарь Российского общества интервенционных кардиоангиологов Елена Богатыренко. У нее хватает терпения, такта не только всех выслушать, но и убрать проблемы. Школа же учит не только профессиональному мастерству, но и умению общаться, понимать друг друга. Во врачевании это необходимо.

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