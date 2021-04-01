Двое братьев ограбили более 80 офисов в трех регионах РФ

Братья грабили помещения инфраструктуры сразу в трех областях: Белгородской, Курской и Воронежской.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что объектами их нападений становились почтовые отделения, небольшие магазины, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания. Они проникали в помещения, взламывая окна. В одном случае, чтобы попасть в сельский дом культуры, они разобрали кирпичную кладку.

Воры не брезговали ничем. Братья похищали деньги, музыкальные инструменты, бытовую химию, оргтехнику, почтовые посылки, продукты питания. Среди украденного - коллекционная монета с изображением Сергия Радонежского, ювелирные изделия. Сотрудники Управления уголовного розыска Управления МВД России по Белгородской области задержали подозреваемых после совершения очередной кражи. В автомобиле, на котором они передвигались, оперативники обнаружили похищенное имущество. Часть вещей, добытых криминальным способом, изъяли в ходе обысков по месту жительства мужчин, в том числе на чердаке их дома.

Один фигурант заключен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.