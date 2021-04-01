Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС остановлен на плановый ремонт

01 апреля 2021 года в 04:32 энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта - ППР. Согласно графику, ППР продлится 69 суток.

В ходе ППР будет проведен капитальный ремонт энергоблока. Специалисты выполнят капитальный ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, эксплуатационный контроль металла оборудования реакторной установки, как ручными методами контроля, так и с помощью автоматизированных систем, капитальный ремонт одного из четырех парогенераторов и текущий ремонт остальных трех. На одном из главных циркуляционных насосов пройдет текущий ремонт и капитальный - на остальных трех.

"Во время проведения планового ремонта на энергоблоке № 7 будет выполнен капитальный ремонт турбины со вскрытием трех цилиндров: цилиндра высокого и двух цилиндров низкого давления. С момента пуска энергоблока это первый капитальный ремонт турбины. Специалисты АО "Атомэнергоремонт" совместно с работниками цеха централизованного ремонта и отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Нововоронежской АЭС выполнят разборку, дефектацию, неразрушающий контроль металла роторов и корпусов, деталей турбины, по результатам которых будет осуществляться ремонт с последующей сборкой. На турбогенераторе пройдет капитальный ремонт с выводом ротора", - отметил заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по ремонту Дмитрий Терехов.

ППР - ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Энергоблоки №4, №5 и №6 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru