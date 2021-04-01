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01.04.2021 15:32

Глава Липецкой области пообщался с участниками "Большой перемены"

Глава Липецкой области Игорь Артамонов и директор "Роспатриотцентра" Наталья Мандрова встретились с командой участников Всероссийского конкурса "Большая перемена". В детском технопарке "Кванториум" собрались победители первого сезона со всех районов области. Сначала они пообщались с Наталией Мандровой, а потом задали вопросы Игорю Артамонову.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Школьников интересовали самые разные темы - от профессиональной ориентации, самообразования до возможностей реализации развития молодежного движения в регионе.

- Нам очень интересен этот федеральный проект, рады, что в Липецк приехала Наталья Мандрова, мы обсудили, что можем вместе сделать для вас, чтобы вы могли развиваться, становились успешными будущими лидерами в стране", - сказал Игорь Артамонов.

Новый сезон "Большой перемены" стартовал 26 марта. Участниками конкурса станут школьники с 5 по 10 класс, а также студенты техникумов и колледжей.

Фото: Администрация Липецкой области
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Игорь Артамонов напомнил, что главная цель конкурса - дать возможность каждому участнику найти свои сильные стороны и раскрыть свои таланты, и добавил, что в области создаются все возможности для этого.

Критерием оценки на "Большой перемене" является не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях. И это, как подчеркнул Игорь Артамонов, должно стать и одним из приоритетов липецкой системы образования.

Финал конкурса состоится в международном детском центре "Артек". Победители получат денежные призы (от 200 тысяч до 1 миллиона рублей), которые смогут направить на образование и саморазвитие, а также приобретут дополнительные баллы при поступлении в вуз. Педагоги, подготовившие победителей финала "Большой перемены" среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей-старшеклассников и студентов СПО получат по 150 тысяч рублей. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования, подготовившие победителей, получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей и техническое оснащение. Регистрация участников продлится до 1 июня. Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия - страна возможностей" и ФГБУ "Роспатриотцентр". Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.

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