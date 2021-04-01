Глава Липецкой области встретился с командой мини-футбольного клуба

Глава Липецкой области Игорь Артамонов встретился с командой мини-футбольного клуба "ЛКС", который впервые в истории липецкого спорта стал победителем регулярного первенства в конференции "Запад" Высшей лиги и поздравил футболистов с победой, вручив команде кубок и медали.

- Радует, что наша команда за два последних года поднялась с десятого места на первое. Спасибо футболистам и тренерам за игру, за ваш огромный труд. Поздравляю с выдающимся достижением и желаю победы в дальнейших играх, - сказал Игорь Артамонов.

В свою очередь команда поблагодарила главу региона за поддержку. Игорь Артамонов обсудил с игроками и руководством клуба возможное участие в суперлиге.

- Понимаем, что это другой уровень финансовых затрат, - отметил Игорь Артамонов. - Многое зависит от того, готовы ли подключиться спонсоры. Поэтому будем думать, будем обсуждать. Время для принятия решения у нас есть.

Далее "ЛКС" сыграет матчи плей-офф. Соперник - МФК "Ростов", руководство которого неоднократно заявляло о планах играть в Париматч - Суперлиге. Первый матч в Ростове-на-Дону состоится уже 3 апреля, 6 апреля - ответная игра в Липецке.

Мини-футбольный клуб ЛКС основан в 2017 году. В первый год принимал участие в городских и областных турнирах. Команда выиграла множество наград, объединив в своем составе сильнейших игроков Липецкой области и в первый же сезон выиграла большинство региональных соревнований. Следующим этапом развития клуба стало участие в Высшей лиге первенства России. Показав хороший для дебютанта результат, команда получила поддержку администрации Липецкой области. В сезоне 2019-2020 годов ЛКС занял шестое место в турнире и впервые вышел в плей-офф, в котором не смог сыграть из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

ЛКС - частный клуб, учредителем которого является управляющий группы компаний "ЛипецкКомплексСтрой" Алексей Гречишников. Компания также комплексно развивает мини-футбол в Липецкой области. На базе ЛКС создан дубль команды, который выступает в областных турнирах, детско-юношеский клуб и футбольная Академия, где занимаются дети от пяти лет. Компания возвела в регионе три крытых спортивных манежа, два из них - на условиях концессии, теперь в этих залах школьники могут заниматься бесплатно.