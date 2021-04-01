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01.04.2021 11:09

Калужские школьники встретились с Циолковским

31 марта глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с учениками 24-й гимназии посетил дом-музей К.Э. Циолковского.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Посетителей ждала встреча лично с Константином Эдуардовичем. В рамках уникального совместного проекта музея истории космонавтики и театра юного зрителя "Ожившие легенды" в образе Циолковского предстал актер ТЮЗа Андрей Мохов. А экскурсию провела правнучка великого ученого.

Школьники осмотрели экспозицию и познакомились с жизнью Константина Эдуардовича Циолковского.

Фото: Калужская городская дума
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"Сегодня я вместе с учениками школы, в которой в свое время учился, принял участие в замечательной экскурсии, дом-музей К.Э. Циолковского и Театр юного зрителя реализовали уникальный проект, - поделился впечатлениями Юрий Моисеев. - Мы посетили дом-музей и прочувствовали ту атмосферу, в которой жил великий ученый, основоположник космонавтики, опередивший свое время. И то, что с ребятами общался актер нашего ТЮЗа в образе Константина Циолковского, очень актуально - современная молодежь более восприимчива к визуализации. У школьников сегодня была возможность посетить дом, где творил великий ученый и встретиться с ним, уверен, что воспоминания об этом у них останутся на всю жизнь".

Константин Эдуардович Циолковский - основоположник теоретической космонавтики, автор множества трудов по аэродинамике, ракетодинамике, теории реактивного движения, и космической биологии. Будучи сторонником и пропагандистом идей освоения космического пространства, Циолковский предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной подушке.

Фото: Калужская городская дума
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Циолковский обосновал также использование ракет для полетов в космос, еще в 1920-е годы пришел к выводу о необходимости использования "ракетных поездов" - прототипов многоступенчатых ракет, осмысливал вопросы выживания человека в невесомости при длительных космических перелетах.

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