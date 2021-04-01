Кому не нужно записывать будущих первоклассников 1 апреля в школы в Москве

Как правильно записаться в 1 класс московской школы, кому не нужно подавать электронное заявление, с какого возраста ребенок может стать первоклассником, у каких семей есть приоритеты при зачислении, рассказали "РГ" эксперты.

Как рассказал "РГ" директор ГБОУ школы № 814, председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций Москвы Максим Иванцов, для столицы давно прошли те времена, когда родители, чтобы попасть в школу, выстраивались в очередь перед дверьми учебного заведения. "Вот уже несколько лет москвичам доступна запись в первые классы онлайн, через портал госуслуг. Лично подавать заявления теперь не нужно, - рассказал Иванцов. - Отличие этого года в том, что теперь сдвинулось на более поздние сроки время подачи документов. Раньше запись в первые классы открывалась в конце уходящего года. Но теперь одинаково по всей стране, в том числе и в Москве, с 1 апреля открывается запись в 1 класс".

По словам Иванцова, эта дата актуальна для тех родителей, у кого дети не посещают дошкольное отделение образовательного учреждения, кто воспитывался дома или в другом учебном учреждении. "Для всех посещавших дошкольные группы эта дата неактуальна, даже если ребенок прописан не в этом районе. Ребенок, обучающийся в подготовительной группе, уже является учеником школы. Он просто перейдет на следующую ступень получения знаний - в 1 класс. Выглядит это также, как он переходил из средней группы в старшую или как переходят дети из 2 в 3 класс,- продолжает директор. - Родителям или законному представителю нужно написать письменное заявление о переводе на имя директора. У нас в образовательном учреждении 17 зданий, из них 5 школ, 11 дошкольных отделений и один центр детского творчества. Мы планируем у себя открыть 14 первых классов: из них 13 будут заниматься по программе "Школа России" и один класс ускоренного обучения - по программе "Эффективная начальная школа" или сокращенно - "московская началка". Обучающиеся по второй программе дети пройдут начальную школу не за 4 года, а за три". А вот для того, чтобы попасть к конкретному преподавателю в класс или выбрать здание, программу обучения, родители должны выразить свое желание письменно. Приоритет при распределении по зданиям первоклассников отдается близкому расположению места проживания ребенка. Приоритет при зачислении также отдается многодетным семьям или тем, у кого старшие уже учатся в конкретном здании школы. Как заверил директор, ни один из учеников образовательного учреждения не останется без места в первом классе. Все списки первоклассников вывешивают в школах до 30 июня, то есть отравляясь на лето в отпуск, родители знают, в какое учебное здание и к какому преподавателю им идти.

Он напомнил, что отправлять ребенка в первый класс можно с 6,5 до 8 лет. При этом у родителей есть законное право продлить ребенку дошкольное детство. Для этого они могут обратиться в школу, и психолого- педагогический консилиум вынесет решение. Ребенок останется в этой же дошкольной группе и за год подготовится к комфортному переходу в школу.

Для тех родителей, кто будет записывать ребенка в первый класс, пошаговую инструкцию дала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук. Как рассказала председатель, чтобы подать заявление, необходимо быть зарегистрированным пользователем на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

"Заявление подается в электронном виде через раздел "Услуги", - рассказывает Шинкарук. - Оформить такое заявление можно до 5 сентября включительно. В заявлении потребуется указать данные свидетельства о рождении ребенка, адрес регистрации по месту жительства или пребывания на территории Москвы, а также паспортные данные родителей или законного представителя. Если все эти данные есть на портале мэра Москвы, их автоматически система перенесет в форму заявления".

По ее словам, вся процедура занимает несколько минут. Изменения статуса заявления можно отслеживать в личном кабинете или в электронной почте, если она прикреплена к порталу mos.ru.

Как дополнили "РГ" в пресс-службе московского департамента образования и науки, каждая школа столицы закреплена за конкретным микрорайоном города. При подаче заявления можно указать не одну, а две или три школы: одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, две другие - по выбору. Если ребенок живет на закрепленной за школой территории, то его зачисление в первый класс этой школы гарантировано. Для обучения можно выбрать школу в другом районе. В этом случае прием в первые классы будет осуществляться при наличии свободных мест. Приоритетное право на зачисление в школу имеют также дети, чьи братья и/или сестры учатся в данной школе.

Напомним, что в 2020-2021 учебном году в московские школы пошли 114,7 тыс. первоклассников. 58,5% мам и пап выбрали для первоклашек ту же школу, воспитанниками дошкольной группы которой являлись их дети.