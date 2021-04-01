Названа причина массового ДТП на Садовом кольце

Массовую аварию на Садовом кольце в центре Москвы спровоцировал водитель, выехавший на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Столкнулись, по уточненным данным, пять автомобилей. Женщина-водитель Volkswagen поучила серьезные травмы, она доставлена в реанимацию одной из городских больниц, за ее жизнь борются врачи.

Авария произошла на выезде из тоннеля в районе Смоленской площади, уточнили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Все участники аварии находятся на месте, предполагаемый виновник не скрывался. Подробности произошедшего уточняются.